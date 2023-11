Hockey. Pico e Amatori vincono in Coppa

Porta bene il turno infrasettimanale, alle squadre modenesi impegnate nella prima di ritorno della prima fase della Coppa Italia di Serie B di hockey Pista: per la prima volta in stagione, Pico Mirandola ed Amatori Modena vincono contemporaneamente, anche se con effetti diversi sulla classifica. Il successo un po’ rischioso della Pico a Correggio rappresenta il primo tassello verso la qualificazione anticipata alla fase finale dei gialloblù di Ialacci, ma bisognerà per il futuro evitare l’errore commesso mercoledì, quando, dopo un primo tempo chiuso sul 6-1, Malagoli e compagni si sono fatti rimontare fino al 6-5, prima del goal dell’attaccante mirandolese, che chiudeva la contesa. Bene l’Amatori Modena al primo successo stagionale, contro un Pesaro in evidente difficoltà, che consente ai ragazzi di Manfredini di lasciare ai marchigiani l’ultimo posto nel girone, e soprattutto dà morale.

HOCKEY, COPPA ITALIA SERIE B, 6^ G.: Minimotor Correggio - Pico Mirandola 5-7; Amatori Modena - Amatori Pesaro 3-1; Riposa: Rot. Scandianese.

CLASSIFICA: Pico Mirandola (5) punti 15, Rot. Scandianese (4) 9, Minimotor Correggio (5) 4, Amatori Modena (4) 3, Amatori PS (4) 1. Tra parentesi le partite giocate.

r.c.