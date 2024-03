Hockey. Pico, i supplementari sono amari. Sconfitta nella finale di Coppa

gsh trissino

6

pico mirandola

3

G.S.H. TRISSINO: Flaminio, Pasquale (1), Ceretta, Carpinelli, Mecenero, Chechetto (4), Diquigiovanni, Lazzari (1), Fortuna, Rubega; all.: Bertinato.

PICO MIRANDOLA: Potenza, Farina, Malagoli, Siberiani, Moschetti, Pinotti, Paltrinieri (1), Mirto (2), De Stefano, Luppi; all.: Iallacci.

Arbitri: Brambilla – Giangregorio.

Supplementari ancora fatali per l’hockey modenese, nelle finali di Coppa Italia di Forte dei Marmi, dopo la Symbol Amatori, sconfitta sabato nel torneo della A2 vinto poi dal CGC Viareggio con un roboante 10-1 su Matera, ieri, con lo stesso risultato di 2-2 al termine dei tempi regolamentari, è toccata alla coraggiosa Pico Mirandola, che ha retto per cinquanta minuti ad un Trissino decisamente superiore sul piano tecnico e fisico. Dopo una gara ottimamente impostata sul piano tattico da Iallacci, la seconda squadra del club campione d’Italia ha dilagato solo nell’overtime, quando le energie, e la lucidità dei gialloblù sono calate, lasciando via libera ai vicentini, che come previsto, per cercare la coppa di Serie B, dopo aver perso quella di A1, avevano pescato a piene mani dalla panchina dei tricolori. Fermi gli altri campionati, con l’Amatori di B che ha rinviato la gara a Pesaro, si è giocato a Vicenza un grosso concentramento del campionato femminile di hockey inline: la squadra della Scomed ha perso dalle padrone di casa 3-1 la prima gara, ma nel pomeriggio ha sconfitto 5-4 il Quanta Milano, conservando in questo modo il terzo posto in classifica, ad un punto da Vicenza, ed a sei dal Civitavecchia, imbattuta capolista.

r.c.