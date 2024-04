Hockey pista. Bdl Minimotor fa suo il derby davanti a 300 spettatori. La Sasco ringrazia Gimeno

Bel derby di Serie A2 al Dorando Pietri di Correggio tra la Bdl Minimotor e la Symbol Amatori Modena: hanno vinto i locali 6 a 2, davanti a quasi 300 spettatori, una gara dove i modenesi hanno sofferto troppo la necessità di vincere per la classifica, mentre Correggio giocava solo per la gloria. Nel primo tempo avanti la Bdl con Righi, Amatulli e Pedroni; sul 3 a 0 il Modena reagiva creando tanto, ma senza avvicinarsi. Al gol di Pochettino rispondevano Menendez e Amatulli, a quello di De Tommaso uno straripante Pedroni. Il risultato, poi, era conservato dal portiere Nicolò Salines che ha pure parato due tiri diretti e un rigore, con tutta la squadra a difendere con determinazione. A referto anche Castiglioni, Horban, Caroli, Gabbi e Severi.

Scandiano. Ci mette un tempo a carburare, ma poi il Roller esce bene dalla pista di Seregno dove si impone 7 a 4 (pt 2-2). In vantaggio 1 a 0 e 2 a 1 i lombardi, ma ripresi dalla doppietta di Deinite. In apertura di ripresa Barbieri e ancora Deinite per il 4 a 2, poi Barbieri, Roca e Busani per il 7 a 3 e ultima rete locale. Il Roller di Alessandro Cupisti si è schierato con Vecchi, Busani, Deinite, Roca, Barbieri; Ganassi, Cinquini, Raveggi.

In Serie B è una ragazza della squadra mista della Sasco Scandianese a togliere le castagne dal fuoco: va sul 2 a 0 a Pesaro con reti di Consiglio e Vivi, ma poi si fa riprendere sul 2 a 2. La truppa di Massimo Barbieri si affida alla talentuosa Mavi Gimeno che, oltre a disputare un incontro alla pari con i ragazzi, a metà ripresa segna di rapina da entro area il 3 a 2 definitivo.

Minimotor Correggio-Amatori Modena 6-8: reti di Gabbi (4), Holban e Castiglioni. Correggio chiude seconda dietro al Mirandola e va al turno ripescaggi.

Claudio Lavaggi