Hockey pista. Che derby a Scandiano: c’è il Modena

Week-end ’pesante’ per l’hockey reggiano, con quattro partite difficili per le formazioni di casa nostra.

SERIE A2. Il clou è al PalaRegnani di Scandiano oggi alle 18 nella gara tra Roller (7 punti) e Amatori Modena (1), in un derby da sempre molto sentito. Guardando la classifica si potrebbe pensare a gara facile, invece i geminiani hanno ancora ambizioni di promozione in Serie A1. La partenza è stata disastrosa, peraltro con avversarie forti, e così è arrivato l’esonero di mister Capalbo, sostituito da Matteo Farina. Il Modena è un team molto offensivo che presenta gli ex Ehimi e i gemelli Vaccari, oltre a Tudela e a Pochettino; in porta c’è Moncalieri, ex Correggio. Scandiano è secondo e vuole continuare nella sua imbattibilità stagionale: mister Cupisti schiererà i portieri Vecchi e Raveggi, oltre agli esterni Barbieri, Nicolò e Riccardo Busani, Rocha, Deinite, Cinquini, Fontanesi e Ganassi.

La BDL Minimotor, seconda a 7 punti, gioca alle 20,45 sulla pista dell’Azzurra Novara, prima a 9: entrambe le squadre sono imbattute. I piemontesi si sono rafforzati e ora puntano anch’essi al vertice della classifica, per cui la giornata di oggi potrebbe davvero essere indicativa sul futuro del campionato di A2.

Il tecnico Eduard Granell potrà fare affidamento sui portieri Salines e Federico Pedroni, gli esterni Menendez, Amatulli, Manuele Pedroni, Righi, Caroli e Casari, mentre solo all’ultimo verranno decisi i giovani che seguiranno la squadra nella sfida al vertice. Assente Francesca Maniero, convocata in Roller Matera-Gijon di Champions League femminile: salta quindi la sfida in famiglia con il fratello Giorgio, ex di turno.

SERIE B. La Rotellistica Sasco Scandiano (0), squadra mista di Barbieri, ospite oggi alle 17 alla Tensostruttura il Cremona (3); gara complicata anche per la Minimotor Correggio (3) che domani alle 18 al PalaPietri ospita il Mirandola (3), una delle favorite del campionato.

Claudio Lavaggi