Hockey pista: Coppa Italia e Memorial Lorenzo Sala. È già derbyssimo. Roller-Modena

È già derby nell’hockey su pista, sia pure per la Coppa Italia di Serie A2 ma già indicativo anche in chiave campionato visto che le due contendenti, Roller Scandiano e Amatori Modena, in questa stagione puntano molto in alto.

Si gioca oggi alle 18 a Montale con ingresso gratuito tra due formazioni che si conoscono molto bene e che presentano alcuni ex.

Scandiano ha 3 punti, Modena 0, avendo riposato al primo turno. L’altra gara odierna è, alle 18 a Lodi, quella del girone B di Coppa Italia di Serie B tra il locale Roller e la Minimotor Correggio.

Domani, sempre nel girone B, alle 18 si affrontano Roller Scandiano e Amatori Lodi. Nel girone E, alle 16,30 di domani a Modena è prevista la gara tra l’Amatori e la Sasco Rotellistica Scandianese di Massimo Barbieri (foto). A conclusione della giornata, al Dorando Pietri di Correggio, alle 20,45 si gioca Italplastic–Pesaro.

Ma la nostra provincia, e in particolare Correggio, sarà teatro di un importante torneo giovanile riservato agli under 13, il primo Memorial Lorenzo Sala, che si disputa oggi e domani al PalaPietri. Sala, scomparso a 63 anni nel giugno dell’anno scorso, è stato per tanti anni il prezioso meccanico delle formazioni correggesi.

Si inizia alle 15 con il confronto tra Correggio Hockey maschile e femminile, poi si daranno battaglia alcune squadre dei migliori vivai d’Italia con la presenza dell’Hockey Novara, Hockey Trissino, Hockey Sarzana e Roller Bassano.

E’ dunque un torneo all’italiana a sei squadre con le ultime partite in programma per il tardo pomeriggio di domani.

Due tempi da 15’, previsto il pareggio, ma poi rigori per determinare quale squadra potrà considerarsi davanti in una eventuale classifica a pari punti. L’ingresso all’impianto è libero.

Foto: La Rotellistica Scandianese di Serie B