Hockey pista. Il Roller ospita Sandrigo, Minimotor impegnata a Bassano del Grappa

Seconda giornata del campionato di A2 di hockey su pista, con il Roller Scandiano che oggi alle 18 ospita (ad ingresso libero) il Sandrigo, mentre la Bdl Minimotor gioca alle 20,45 a Bassano del Grappa. Inizia anche il campionato di Serie B, con la Rotellistica Sasco Scandianese impegnata a Mirandola alle 18.

SCANDIANO. Dopo la vittoria di Thiene i rossoblù sono primi in classifica con 3 punti assieme all’Azzurra Novara e ad un Breganze che ha sconfitto l’Amatori Modena, una delle favorite alla promozione. Oggi arriva il Sandrigo, squadra giovane che si è rinforzata nel mercato invernale, che per la truppa di Cupisti non può essere un ostacolo insormontabile. Roller al completo con Vecchi (foto), Barbieri, Rocha, Deinite, Cinquini, Fontanesi, Gioele Ganassi, Busani e Raveggi.

CORREGGIO. Smaltita la gioia del pareggio in extremis conquistato contro il Montecchio Precalcino, la Bdl Minimotor Correggio oggi è a Bassano contro il Roller, finalista di Coppa Italia. Senza Francesca Maniero, impegnata con il Roller Matera in Champions League, mister Granell avrà a disposizione i portieri Salines e Pedroni, più gli esterni Amatulli, Menendez, Casari, Righi, Caroli, Gabbi e Manuele Pedroni.

ROTELLISTICA. La truppa di Ganassi e Barbieri ha appena mandato in archivio un bel torneo giovanile che ha visto confluire a Scandiano ben 29 formazioni. La Sasco ha battuto in finale 8 a 2 le francesi del Voiron, meno gloria per le altre reggiane in SPV Viareggio–Roller Scandiano 8–0 tra (under 17) e Pumas Viareggio–Correggio 11–2 (under 15).

Oggi debutta in Serie B a Mirandola e la gara non è per nulla facile. Convocati i portieri Rinaldi e Greta Ganassi, più gli esterni Castaldi, Vivi, Consiglio, Pozzi, Giardina, Gabriele Ganassi, Yacanto Frau e Berti.

c.l.