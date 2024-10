Hockey pista. L’Amatori strapazza lo Scandiano. Pico punita a tre minuti dalla fine

Dopo la seconda giornata del girone di qualificazione della Coppa Italia di a2 di hockey pista, sorride l’Amatori Modena, che strapazza il temuto Scandiano, e mastica amaro la Pico Mirandola, che sfiora un giusto pareggio a Seregno, venendo punita a meno di tre minuti dalla sirena, sull’ennesima imprecisione difensiva, che il Seregno è bravo a sfruttare. Un peccato, perché i gialloblù della Bassa, dopo un buon primo tempo peraltro chiuso sotto 1-3, con una ripresa non brillante ma sparagnina, avevano riacciuffato la partita, prima con la rete di Paltrinieri, poi con il rigore trasformato da Stefano Scutece, classe 1974 nella foto, che a metà del tempo sembrava aver indirizzato la gara verso un giusto equilibrio. Ancora una volta però, una leggerezza difensiva è fatale alla squadra di Iallacci, comunque soddisfatto della prova in crescendo dei suoi ragazzi. Nella Coppa Italia di serie B, gara a due volti per l’Amatori Modena di Adriano Vaccari, che chiude il primo tempo avanti 3-2, dopo aver condotto anche 3-1, poi inspiegabilmente si fa travolgere nelle ripresa, andando sotto 3-9, prima che il solito Ombelli renda il passivo meno pesante.

I RISULTATI. COPPA ITALIA A2, 2^G.: Amatori Modena - Scandiano 4-1; Seregno - Pico Mirandola 4-3; Riposava: Correggio. CLASSIFICA: Amatori Modena (*), Correggio (*), Scandiano e Seregno punti 3, Pico 0. COPPA ITALIA B, 2^G.: Amatori Modena - Scandianese 4-9; Correggio – Amatori Pesaro 6-4; Riposava: Pico Mirandola.

CLASSIFICA: Scandianese punti 6, Correggio (*) ed Amatori Modena 3, Pico Mirandola (*) ed Amatori Pesaro 0. (*) = una partita in meno.

r.c.