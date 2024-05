Hockey pista. Roller: per l’A1 serve l’impresa

Il campionato di hockey su pista di Serie A2 giunge oggi alla sua terzultima giornata, poi non ci saranno i play-off, ma una sola promozione diretta. Il Roller Scandiano in teoria è ancora in lizza per salire in A1: al comando della classifica, favoritissimo, c’è il Novara con 31 punti, seguito da Scandiano, Modena e Thiene a 27, Correggio 24, Breganze 23, Bassano 22, Montecchio 17, Seregno 9 e Sandrigo 5. Roller. Oggi alle 18 la truppa di Cupisti ospita il Breganze al PalaRegnani, poi riceverà Correggio nel derby e infine chiuderà a Novara. Bisogna provarci, anche se 9 punti potrebbero non bastare e anche se nelle ultime partite il Roller Scandiano non si è espresso al meglio.

BDL Minimotor. Gioca stasera alle 20,45 a Seregno senza alcuna apprensione; dopo tre vittorie di fila, vuole agganciare il terzetto a 27 e può farcela. Potrebbe rientrare Diego Casari (fuori da due mesi per infortunio), out il secondo portiere Federico Pedroni, ma morale alto.

Hockey femminile. Le ragazze giocano domani l’ultima gara di regular season, con la Sasco Rotellistica Scandianese già qualificata per la final four. Alle 15 si gioca Forte Versilia (7)-Roller Scandiano (3); alle 18 al PalaRegnani Sasco Scandianese (9)-Roller Matera, 15 punti, capolista senza sconfitte e pure con due gare in meno. Per le ragazze di Barbieri, difficile evitare il sorpasso delle toscane, a meno di un grande favore da parte delle cugine del Roller (in foto Rebecca Depietri), sicuramente quinte.

c.l.