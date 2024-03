Hockey Pista Serie B. La capolista Mirandola rischia parecchio in casa della Scandianese

Con la Symbol Amatori alla finestra, per l’impegno internazionale del cileno Tudela ai Pamamericani di hockey, che causa il rinvio al 27 marzo della gara esterna a Breganze, proseguono in larga parte gli altri tornei rotellistici, con l’eccezione della Serie C di hockey Inline, dove la Scomed Bomporto tornerà in pista il 16 marzo, sulla pista della capolista Riccione.

Fari puntati quindi sul torneo di Serie B di hockey pista, dove la prima in classifica Pico Mirandola, rischia parecchio sulla pista di una Scandianese in gran spolvero, capace in Coppa Italia, di venire a violare il PalaSimoncelli: oggi si gioca a Scandiano alle 17, ma sicuramente i gialloblù di Iallacci non vorranno commettere gli stessi errori di allora. Sempre in serie B, impegno casalingo dell’Amatori Modena, che domani alle 16.30 riceve Cremona a Montale. Per l’inline, in campo le sorprendenti ragazze della Scomed Bomporto, chiamate a difendere il secondo posto in classifica dal Vicenza, affrontato domani pomeriggio, e dal modesto Torre Pellice.

r.c.