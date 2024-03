Hockey Sarzana butta al vento la vittoria

FOLLONICA

5

SARZANA

3

FOLLONICA: Barozzi, Buralli, Davide Banini, Federico Pagnini, Marco Pagnini, Francesco Banini, Maldini, Bonarelli, Montigel, Maggi. All. Sergio Silva.

HOCKEY SARZANA: Corona, Borsi, De Rinaldis F., Festa, Illuzzi, Garcia, Ortiz, Olmos, Tognacca, Venè. All. De Rinaldis P.

Arbitri: Rago di Giovinazzo e Parolin di Bassano del Grappa.

Marcatori: 1° tempo 9’35“ Ortiz, 16’38“ e 24’17“ Garcia, 16’47“ Marco Pagnini. 2° tempo: 16’23“ Montigel, 18’04“ e 22’39“ Francesco Banini, 22’07“ Marco Pagnini.

FOLLONICA – La storia si è ripetuta e l’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha buttato al vento la vittoria e messo a rischio il terzo posto in classifica. Come all’andata i rossoneri hanno imbrigliato il Follonica ma soltanto fino a pochi minuti dalla conclusione della partita, non riuscendo però a chiuderla. Una sconfitta amara quella incassata dai rossoneri nell’importantissima sfida del ’Capannino’ che ha messo di fronte le dirette concorrenti al terzo posto. I sarzanesi dopo aver chiuso in vantaggio 3 a 1 la prima frazione di gioco e difeso il vantaggio fino a 9 minuti dal termine si sono fatti colpire ripetutamente dai padroni di casa che sembravano ormai avvolti dal gioco della formazione di Paolo De Rinaldis, abile a gestire le situazioni e sorretta dal portiere Simone Corona. Un vero peccato aver sprecato la ghiotta occasione di tenersi alle spalle un avversario impegnativo come il Follonica che ha ripreso al volo una partita che sembrava persa. Le due squadre sono adesso affiancate sul terzo gradino del podio ma i maremmani hanno il vantaggio di aver vinto entrambe le partite. La partenza del Sarzana è stata bruciante e il tandem Ortiz-Garcia ha portato sul doppio vantaggio e dopo il guizzo locale che ha accorciato le distanze a 30 secondi dalla conclusione del primo tempo, Garcia è stato bravissimo a segnare il tiro diretto fissando il 3 a 1.

Nella ripresa il Follonica a piccoli passi ha recuperato terreno: Montigel dalla distanza, conclusione forse deviata, ha avviato la rimonta che Francesco Banini ha completato con un gran gol. Il Follonica ha gonfiato il petto e Sarzana si è seduto quindi Marco Pagnini e ancora Francesco Banini hanno terminato l’opera fissando il 5 a 3.

Altri risultati: Giovinazzo-Breganze 3-3, Valdagno-Monza 3-1, Grosseto-Montebello 3-3. Riposa: Bassano. Classifica: Forte dei Marmi punti 56, Trissino 53, Hockey Sarzana e Follonica 47, Lodi 39, Grosseto 37, Valdagno 35, Sandrigo 28, Bassano 27, Montebello 24, Monza 20, Breganze 13, Giovinazzo 12.

Massimo Merluzzi