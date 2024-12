Hockey Sarzana sfida Bassano in forma: obiettivo risalire la classifica

Appuntamento infrasettimanale per l’Hockey Sarzana, che per l’undicesima giornata di campionato affronta stasera al ’Pala Tori’ un Bassano in grande forma (inizio ore 20, arbitri Fronte di Novara e Fontana di Milano). I veneti sono quinti in classifica, con 19 punti, frutto di 6 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Sarzana con 8 punti si trova in undicesima posizione in classifica. Sarà di certo una prova di carattere per i rossoneri, che arrivano al match galvanizzati dalla qualificazione ai quarti di finale di Ws Europe Cup. "La vittoria in coppa – sottolinea il presidente Maurizio Corona – è il segnale di un gruppo unito e compatto che vuole uscire insieme dalle difficoltà. Una vittoria che ci dà morale e ci proietta alla sfida col Bassano con ancora più voglia di finire l’anno solare nel miglior modo possibile".

Il tecnico rossonero Sergio Festa non nasconde le insidie del match. "Sappiamo benissimo le difficoltà di questa partita – dice – Bassano arriva da 6 vittorie nelle ultime 7 partite, sappiamo il valore, l’organizzazione, gli elementi da cui è composta e sappiamo che sarà una partita fisica perchè pressano a tutto campo. Dobbiamo essere pronti a fare una partita di sacrificio e umiltà, a disposizione di tutta la squadra. Cercheremo, come sempre di preparare la partita per vincere, ma non sarà facile. La nostra posizione in classifica ci mette nelle condizioni anche di portare fretta nel nostro gioco, nelle conclusioni, invece bisogna mantenere la calma, cercare di fare le cose più semplici. Vogliamo un risultato positivo in casa e risalire la classifica".

Bassano che in questa stagione ha completamente rinnovato la squadra, a partire dall’arrivo del nuovo allenatore Alessandro Bertolucci, che ha vinto gli ultimi tre campionati, con Trissino e Forte dei Marmi, oltre a due Coppe Italia, una Supercoppa Italia, una Champions League e una Coppa Intercontinentale e mister della nazionale azzurra, che negli ultimi mondiali ha ottenuto il terzo gradino del podio.

Bertolucci ha anche allenato a Sarzana dal 2018 al 2021. Nella sua squadra punti di forza sono il nuovo portiere Mattia Verona, classe ‘97 in arrivo dal Breganze, lo spagnolo Gerard Riba arrivato dall’Igualada con la cui ha segnato 33 reti in 40 partite; l’esperto ‘94 Alberto Pozzato, in giallorosso per la terza stagione l’anno scorso a segno 14 volte. E ancora, il portoghese Ivo Silva, classe ‘90, riconfermato per il secondo anno (dopo una carriera intera giocata al Tomar) e il il nuovo arrivo Juliàn Tamborindegui, argentino, acquistato dal Monza dopo una stagione prolifica costellata da 40 reti.