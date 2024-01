Hockey serie a A2. Prato combatte fino alla fine. Ma è la capolista a spuntarla

Un bel Prato tiene testa alla capolista Cgc Viareggio al PalaRogai, cedendo 6-4 nel finale di una partita combattuta e giocata a viso aperto dalla squadra di coach Bernardini. Una prova di carattere della squadra pratese nel campionato di serie A2, che sta sempre di più acquisendo fiducia e consapevolezza dei propri mezzi. Una buona prestazione a livello difensivo con ottime parate del portiere Vespi e con la squadra pratese che è sempre rimasta attaccata alla partita. La gara inizia con il vantaggio dei viareggini con Muglia al 2’ e la pronta risposta pratese con Benelli lanciato in contropiede che pareggia al 5’. Partita che viaggia sui binari dell’equilibrio con occasioni da ambo le parti. Break degli ospiti che si riportano in vantaggio al 15’ con Rosi e siglano il terzo gol in contropiede con Puccinelli. Nel finale di tempo Baldesi trasforma un tiro di rigore e si va al riposo sul 2-3. Nella ripresa dopo un minuto Barbani realizza il pari ma il bomber Muglia al 5’ in mischia riporta avanti Viareggio che poi va sul 5-3 con il rigore di Puccinelli. La partita resta viva con i biancazzurri che non mollano e accorciano le distanze al 14’ con il tiro diretto di Baldesi. Al 16’ Raffaelli realizza con un’azione personale il 6-4 al 16’. Il Prato ci prova fino alla fine impegnando il portiere Gomez, autore di belle parate. Finisce con la vittoria del Cgc Viareggio che continua a guidare la classifica a punteggio pieno.