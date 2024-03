Hockey serie a. Roller, ora si fa dura. Il tour de force inizia contro il Follonica

Adesso arriva il brutto. Perché l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, in pratica , il bello se l’è ormai lasciato alle spalle, senza positive conseguenze per la graduatoria. Ogni riferimento alle ultime tre sconfitte incassate da Bassano, Giovinazzo e Valdagno, rivali ancora alla portata delle stecche biancorossazzure, è voluto. Monza, dunque, sabato inaugurerà la serie di quattro incontri che mancano alla conclusione della stagione regolare. Un salto quadruplo che l’Hrcm dovrà completare alla grande per tenere in vita la speranza di evitare i playout. Si inizia sabato al PalaBiassono (ore 20.45) con il tentativo di sgambettare il Consorzio Maremmano Cave Follonica, titolare della terza piazza. Il quintetto toscano è già approdato ai quarti di finale playoff. "Ma non per questo - ammette il tecnico Tommaso Colamaria - il Follonica arriverà a Monza appagato". Follonica è reduce dal successo per 5 a 3 il Sarzana. L’Hrcm, battuto per 3 a 1 dal Valdagno, ha invece archiviato il quinto stop di fila in campionato.

Una brutta faccenda per una squadra che, dopo la partita di sabato, dovrà affrontare Sarzana, la capolista Forte dei Marmi e Breganze.