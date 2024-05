Boxe: Malvina designata come sfidante. Il sogno è combattere sempre in Piazza Azzarita. Data da definire. Pamela affronterà Martinez per l’Europeo: "Non vedo l’ora di salire ancora sul ring»

Pamela Malvina Noutcho Sawa sarà la sfidante al titolo europeo Ebu dei pesi leggeri. A meno di due mesi dall’impresa del PalaDozza, la pugile-infermiera è stata designata come sfidante ufficiale per la cintura, attualmente vacante, per l’assalto a quel titolo continentale nel giorno in cui l’Europa più importante è sulla bocca di tutta la città grazie all’impresa del Bologna di Thiago Motta. L’atleta della Bolognina seguita dalla Promo Boxe Italia di Mario Loreni incrocerà i guantoni contro la spagnola Sheila Martinez

"Sono molto contenta e carica – racconta Pamela Malvina –. Ora mi aspetta una lunga preparazione, voglio arrivare a questo match pronta e preparata sia mentalmente che fisicamente, ma non vedo già l’ora di salire sul ring".

Al momento non è ancora stata stabilita una data e un luogo per il match ma Malvina ha subito risposto presente all’occasione di potersi giocare il titolo continentale dopo aver raggiunto prima quello italiano pro e poi la cintura Ebu Silver il 5 aprile a Bologna.

Grande entusiasmo da parte del maestro Alessandro Dané che suona già la carica per l’imbattuta trentaduenne.

"E’ un match importante per la carriera di Pamela – racconta il tecnico –. Sarà un confronto duro. Sheila Martinez è stata 3 volte campionessa europea dei pesi piuma, è una pugile esperta e abituata a questo genere di match. Noi metteremo sul tappeto tutto il percorso fatto da Pamela finora, sappiamo che arriverà a questo match pronta. Sarà un incontro molto interessante per gli appassionati di boxe, ci piacerebbe replicare lo spettacolo offerto ai 2.500 spettatori del PalaDozza. Magari ancora in Piazza Azzarita".

Il netto successo su Jordan Porter Barker ha segnato un passo importantissimo nel percorso di Malvina, capace di fare sua una vittoria mai in discussione grazie al calore del pubblico: la pressione di una città intera trasformata in energia sul ring le ha permesso di scrivere una pagina del pugilato bolognese, lei prima donna italiana a combattere per un titolo sul quadrato del PalaDozza. Un percorso iniziato grazie al pugilato popolare della Bolognina Boxe, superando le difficoltà organizzative e di location della palestra che l’ha vista allenarsi insieme con i suoi compagni anche in strada.

Ora una nuova grande occasione per proseguire il percorso di consacrazione nell’olimpo della Noble Art, con il sogno mondiale che si fa sempre più concreto. Prima però ci sarà da superare Martinez, per diventare la regina assoluta d’Europa.