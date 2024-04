Hockey serie A1, numeri record per i rossoneri con 17 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, in attesa dei play-off scudetto. Sarzana vince a Breganze e chiude al 4° posto

Breganze

4

Sarzana Gamma

6

BREGANZE: Verona, Agostini, Tataranni, Volpe, Posito, Antonio Tagliapietra, Cocco Fioraso, Dal Santo, Torres, Giuseppe Tagliapietra. All. Crudeli.

HOCKEY SARZANA GAMMA INNOVATION: Corona, Borsi, De Rinaldis F., Festa, Garcia, Illuzzi, Olmos, Ortiz, Tognacca, Venè. All. De Rinaldis P.

Arbitri: Silecchia e Marinelli di Giovinazzo.

Marcatori: 1° tempo 1’09’’ Garcia, 1’51’’ Tataranni, 20’51’’ Agostini. 2° tempo: 2’22’’ Borsi, 6’37’’ Ortiz, 9’46’’ Garcia, 15’49’’ Torres, 16’30’’ Francesco De Rinaldis, 20’13’’ Tataranni, 24’18’’ Borsi.

BREGANZE – Qualche numero per ben chiarire il senso della stagione regolare nel campionato di serie A1 che per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation è terminato in Veneto con il successo per 6-4 sul Breganze. I rossoneri non giocheranno infatti l’ultima partita del torneo avendo come avversario il Vercelli che si è già ritirato a inizio del girone di ritorno quindi voleranno a Igualada per disputare la final four della Ws Europe Cup.

I rossoneri hanno quindi concluso il torneo al quarto posto ottenendo i play off scudetto con 54 punti frutto di 17 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte: una cifra che rappresenta in nuovo record in serie A1 per la formazione diretta dal tecnico Paolo De Rinaldis. A Breganze la squadra ha ribaltato la partita dopo aver chiuso sotto 2-1 la prima frazione di gioco. Vantaggio sarzanese dopo 1 minuto con Garcia che accende però la reazione veneta a segno con Tataranni e poi sorpassa grazie a Agostini. Ci pensa Corona poi ha salvare su tiro diretto il possibile 3-1 locale. Il capitano Borsi ha pareggiato in apertura del secondo tempo poi gli argentini Ortiz e ancora Garcia portano il punteggio sul 4-2 per i rossoneri. Il Breganze accorcia ancora, ma la vecchia guardia sarzanese De Rinaldis-Borsi mette al sicuro la gara sul 6-4.

E adesso tutti in Spagna per scrivere la storia.

m.m.