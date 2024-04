Hockey serie A2: Camaiore in casa con Follonica. Cgc verso il traguardo. Stasera ospita il Prato

Nella 13ma giornata del girone B di serie A2 il Cgc Viareggio riceve al Palabarsacchi alle 21 il Prato, mentre la Rotellistica Camaiore ospita al Pardini Sporting Center alle 20,45 il Follonica. Primo a scendere in pista sarà però il Forte dei Marmi, alle 19 a Castiglione. Rinviate Matera-Sarzana (6 maggio) e Salerno-Pumas Farmaè (17 maggio).

Davanti al proprio pubblico il Cgc cerca l’undicesima vittoria in 12 partite per avvicinare ulteriormente al ritorno in serie A1. I lanieri di Enrico Bernardini, già sconfitti in casa per 6-4, non sembrano avversario in grado di impensierire la squadra di Biancucci che potrebbe incontrare però qualche difficoltà a superare l’attento schieramento difensivo avversario. Naturalmente i bianconeri, che dovrebbero recuperare Rosi, potranno far leva sulla propria superiorità tecnico-tattica e sul supporto del pubblico amico.

Vuole tornare alla vittoria la Rotellistica di Orlandi per riconquistare, in attesa del recupero della Pumas, il secondo posto solitario. Il Follonica visto domenica scorsa contro il Cgc è però squadra ben diversa da quella sconfitta per 7-3 all’andata e dovrà quindi essere affrontata senza cali di concentrazione.

Non facile neanche il compito del Forte dei Marmi di Roger Molina che, dopo l’1-6 interno con il Matera della settimana scorsa, cerca punti pesanti in chiave salvezza contro un Castiglione reduce dal netto successo di Prato e che cercherà di ripetere la vittoria (6-2) dell’andata.

