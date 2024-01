Hockey serie A2. Prato debutta con un pareggio. Tutte di Baldesi le quattro reti

Inizia con un pareggio sulla pista di Forte dei Marmi il cammino dell’Hockey Prato nel campionato di serie A2 di hockey su pista. Partita combattuta ed equilibrata con Baldesi autore delle quattro reti pratesi, di cui tre su tiro diretto. A Forte dei Marmi finisce infatti 4-4, con lo Startit in vantaggio solo una volta sul 2-3 e poi sempre costretto a inseguire. Un Prato concreto che ha saputo capitalizzare le occasioni avute. Biancazzurri con tutta la rosa disponibile che hanno chiuso il primo tempo in svantaggio per 2-1 (doppietta di Giovannelli). Nella ripresa Baldesi ribalta il punteggio e porta Prato avanti 3-2. I versiliesi nel giro di meno di due minuti si portano avanti 4-3. La squadra pratese guidata in panchina da Bianchi per l’assenza di coach Bernardini, trova il pareggio a quattro minuti dalla fine ancora con Baldesi. Nel finale protagonista il portiere Vespi che neutralizza un rigore di Chereches e la gara si chiude sul 4-4. Adesso i ragazzi pratesi cercano conferme nella sfida casalinga con il quotato Roller Matera sabato prossimo alle 20,45 al Pala Rogai. La formazione dello Startit: Vespi F. (Vespi A.), Baldesi, Capuano Lorenzo, Benelli, Barbani, Mugnai, Santoro, Capuano Alberto, Poli. Allenatore: Bernardini (in panchina Bianchi). La classifica di serie A2: Cgc Viareggio, Roller Matera, Pumas Viareggio, Rotellistica Camaiore 3, Hockey Prato, Forte dei Marmi 1, Castiglione, Sarzana, Follonica, Salerno 0.