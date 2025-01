Hockey serie B, inizia il campionato a Correggio. Pesaro è pronta

Domani incomincia il campionato di hockey di serie B per i marchigiani dell’amatori Hockey Pesaro. Nell’esordio in casa sarà ospite la Minimotor Correggio, una delle squadre più attrezzate del torneo per accaparrarsi il primo posto. Per la squadra pesarese nel mercato è arrivato un rinforzo di qualità, con l’ esperienza di Stefano Scutece, di scuola modenese, che ha solcato per anni le piste italiane (Amatori Modena, Villa Oro Modena, Scandiano, Lodi) e distinguendosi sempre per il grande senso del gol, con anche il titolo di capocannoniere in serie A2 nel suo palmares. La squadra allenata da Simone Carnevali sarà composta dal portiere colombiano Giraldo, 24enne e solidi punto di forza grazie sua affidabilità tra i pali. Il suo vice sarà Alessandro Tomassini, 15enne che potrà crescere molto a fianco a Giraldo. Gli esterni sono Edgar Barberi, Pierluigi Morri e Scutece, quindi i giovani Nicholas Ridolfi, Filippo Roberti, Alessio Urbinati, Gianluca Gasparini Jordan Boniolo, Chiara Galli e Samuel Boniolo.

b. t.