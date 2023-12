Hockey su pista Coppa Italia di serie A2: il Cgc ha passato il turno. Biancucci: "Siamo cresciuti alla distanza»

Primo obiettivo di stagione , ancorchè parziale, centrato per il Cgc Viareggio che, vincendo il gruppo C di coppa Italia di hockey su pista di serie A2, si è qualificato per la final four di marzo 2024 e in semifinale se la vedrà con il Matera (altra semifinale Modena-Roller Bassano).

Non è stato facile perchè il cammino dei bianconeri si è complicato a causa della sconfitta interna contro il Camaiore del girone d’andata. La squadra si è però ritrovata e, con un percorso netto al ritorno culminato con il successo sulla pista del Pardini Sporting Center, ha conquistato primo posto e qualificazione.

L’allenatore Raffaele Biancucci traccia un bilancio di questa prima parte della stagione: "Sulla pista della Rotellistica abbiamo fatto un’ottima partita e non era facile, sia per le condizioni ambientali, sia per il dover vincere per passare il turno. C’è stato un momento in cui abbiamo un po’ perso la testa, ma i ragazzi si sono ritrovati e, dopo un time out forse decisivo, hanno cominciato a macinare gioco. Credo che la vittoria sia, tutto sommato, meritata. Per quanto riguarda il girone, penso che si possa giudicare positivo: siamo partiti malissimo, ma poi siamo andati in crescendo e questo è un buon segnale in vista del campionato. Nelle ultime partite abbiamo giocato veramente bene e speriamo di aver trovato la quadra della situazione".

A margine del successo dei bianconeri c’è da segnalare che Samuele Muglia è stato il miglior realizzatore dell’intera coppa Italia con 23 reti segnate in otto partite, davanti all’argentino Ortiz (Novara, girone A) con 20. Un Cgc quindi che si prepara adesso per il campionato che inizierà sabato 6 gennaio alle 21 al Palabarsacchi contro il Salerno e proseguirà con il derby esterno in casa della Pumas.

