Hockey su pista. Fisr e la neonata lega cui aderisce anche il Cgc. Contrasto aspro: proclamato stato di agitazione

Turno esterno per il Centro Porsche Forte dei Marmi di scena questa sera alle 20,45 a Sandrigo per la nona giornata del campionato di serie A1. Dopo la bella e importante vittoria interna contro il Follonica, la squadra di Alessandro Bertolucci cerca la terza vittoria in Veneto, dopo quelle conquistate a Breganze e Montebello. Attenzione però a non sottovalutare una formazione che, pur con un tasso tecnico inferiore, si sta ben comportando. Il tecnico Davide Mendo, che ha preso il posto di Franco Vanzo, ha un gruppo rinnovato con gli arrivi del portiere argentino Bridge, del connazionale Moyano (ex Cgc) di Ardit (Monza), Ghirardello e Canesso (Montebello). Importanti le conferme di Lazzarotto, Miguelez e Brendolin, per un collettivo che si sta dimostrando avversario difficile per chiunque, come testimonia la sconfitta di misura rimediata nell’ultimo turno contro il Lodi. In classifica il Sandrigo ha 10 punti, frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte tutte con margini minimi o quasi.

Passando alla formazione versiliese, la partita interna con il Follonica, oltre a riportare in testa alla classifica (con una partita in meno) i rossoblu ha evidenziato molte delle qualità peculiari per le squadre di Alessandro Bertolucci: oltre all’intensità tenuta alta per tutti i cinquanta minuti, una fase difensiva pressochè perfetta nel primo tempo e la capacità di mandare a rete tutti gli uomini di movimento. Se Ambrosio ha segnato il gol della sicurezza, a Gil si deve quello di apertura, mentre Cinquini nel primo tempo e Compagno nella ripresa non sono stati da meno. Alle reti vanno aggiunti due pali, una traversa a alcune parate determinanti di Barozzi, a conferma di una prestazione di spessore che dovrà essere replicata anche stasera. L’obiettivo per Gnata e compagni sarebbe quello di arrivare alla sfida del 10 dicembre a Trissino a punteggio pieno e, quindi, presumibilmente con quattro lunghezze di vantaggio sui campioni d’Italia.

Programma della nona giornata di serie A1: Sarzana-Follonica, Breganze-Giovinazzo, Vercelli-Bassano, Monza-Valdagno, Lodi-Trissino, Sandrigo-Forte. Domani alle 18 Montebello-Grosseto.

G.A.