Hockey su pista giovanili. Il Forte dei Marmi vince anche la coppa Fisr con i ragazzi dell’under 19

Continuano i successi delle formazioni locali nelle finali giovanili. Dopo gli scudetti under 11 (Rotellistica Camaiore) e 17 (Spv Group) arriva la coppa Fisr (già coppa Italia) under 19 conquistata dal Forte dei Marmi alle finali di Follonica in cui la Pumas di Mirko Bertolucci si piazza al terzo posto nel campionato vinto dai padroni di casa. Nell’equilibratissimo girone A Pumas al secondo posto insieme a Salerno e Correggio con 6 punti, dietro al Follonica a 9 e davanti al Forte a 3. Per i rossoverdi vittorie con Salerno (6-4) e Forte (8-5); sconfitte con Follonica (2-3) e Correggio (5-7). Il Forte dei Marmi ha vinto contro il Follonica (4-3) e perso contro Salerno (1-4), Correggio (4-5) e Pumas. Nel girone di spareggio la Pumas ha battuto Salerno (1-0) e Correggio (3-0) chiudendo al secondo posto. Girone B: Valdagno e Breganze 10, Cremona 4, Lodi 2, Bassano 0. Quarti: Pumas-Cremona 7-1, Breganze-Correggio 6-4; semifinali: Follonica-Correggio 5-2, Valdagno-Pumas 7-6 dopo i rigori a oltranza. Finali: quinto posto Breganze-Cremona 8-2; terzo: Pumas-Correggio 5-2; primo: Follonica-Valdagno 2-1. La coppa Fisr va al Forte dei Marmi che in finale batte per 3-2 il Roller Bassano. Terzo posto Lodi-Salerno 11-3. Semifinali: Forte-Lodi 2-1, Bassano-Salerno 3-1.

La formazione rossoblu allenata da Alessandro Barsi: Giulio Bacci e Gustavo Giorgi (portieri), Brando Del Medico, Francesco Bertonelli, Jacopo Nieri Bresciani, Fabio Lossi, Lorenzo Giovannelli, Federico Giorgi, Piercarlo Cacciaguerra, Alessio Ambrosio. Nello staff anche Alberto Bacci e i dirigenti Andrea Giorgi, Federico Bertonelli e Pietro Del Medico.

G.A.