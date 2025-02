Hockey su pista. Il Forte a Montebello. Sulla carta è agevole

Evitare di scivolare sulla classica buccia di banana, mantenendosi in scia della testa della classifica. Con questo intento la Canniccia Motor Club Forte sale a Montebello, contro una squadra reduce da un solo punto nelle ultime 10 partite disputate e che non vince addirittura dallo scorso 13 novembre (5-3 a Giovinazzo).

Mirko De Gerone, che non potrà contare su Cacciaguerra e nemmeno sul rientrante Chicco Rossi, potrà però fare nuovamente affidamento su Pato Ipinazar, rientrato in pianta stabile in squadra martedì sera per la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Monza e su un Fede Ambrosio tornato ad essere, dopo un lungo e fastidioso infortunio alla mano, l’inesorabile bomber di sempre. "Ci aspetta una partita dura - sottolinea l’allenatore fortemarmino - perché siamo un po’ acciaccati dopo due partite, come quella contro il Bassano e quella contro il Monza, molto dispendiose sia sul piano fisico che mentale. Partita anche insidiosa perché il Montebello non avrà nulla da perdere, mentre tutte le responsabilità ricadranno su di noi".

De Gerone guarda anche già al dopo Montebello, quando la squadra avrà 10 giorni di pausa per ricaricarsi prima dello scontro contro il Follonica. "Ne approfitteremo - specifica - per riprendere anche un po’ la preparazione fisica. Sarà l’occasione anche per agevolare nel rientro Pato Ipinazar e Rossi". Mentre l’argentino naturalizzato italiano, come detto, ha già fatto il suo rientro col botto contro il Monza, e punta ad esser protagonista anche stasera, Rossi non seguirà la squadra in Veneto. "Non vado - spiega lo stesso attaccante, tornato alla rete contro il Monza - per, cosa nota alla società, per un impegno personale, ma farò il tifo per i miei compagni che dovranno fare, ma non ne ho dubbio alcuno, una partita matura".

Rossi che parla anche del suo ritorno in campo condito da una rete: "Onestamente è stato emozionante e sicuramente molto impegnativo, alla luce della non ottimale condizione fisica che mi porto dietro. Segnare è stato bellissimo e lo è stato ancor di più averlo fatto di fronte al mio piccolo Filippo e a mia moglie".

Sergio Iacopetti