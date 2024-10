Hockey su pista. La piazza storica di Novara. Forte, battesimo di fuoco

Ci siamo. Stasera inizia il campionato di serie A1 di hockey su pista e la Versilia vuole recitare, ancora una volta, un ruolo da protagonista. Protagonista non potrà che essere il Forte, campione d’Italia in carica, che inizia la sua avventura sulla storica pista di Novara, neopromossa nella massima serie (come il Cgc Viareggio). Gli azzurri tornano nell’hockey che conta dopo una lontananza durata 15 anni. I piemontesi hanno cambiato tanto rispetto alla scorsa trionfale stagione in A2 col nuovo tecnico catalano Sergi Punset, cercando di trovare nel precampionato l’amalgama ideale con diverse amichevoli. Di fronte avranno i campioni d’Italia: un gruppo solido, magari meno forte di quello che a giugno si è cucito addosso lo scudetto, ma comunque decisamente interessante. Al netto degli adii di Gil, Galbas, Rossi, Cinquini e Compagno, ci sono da registrare gli arrivi di Pato Ipinazar e del rientrante Borgo, e poi ci sono le sicurezze: Gnata in primis, portiere formidabile, ma anche quelle del fortemarmino d’adozione Torner, del bomber Ambrosio e della sostanza di Francisco Ipinazar.

A Viareggio si respira, sembra, la stessa aria che si respirava ai tempi delle epopee targate Cupisti, Mariotti, Bertolucci. Intendiamoci nessuno pensa che il Centro possa ambire al titolo, ma i tifosi vedono di buon occhio una squadra costruita con raziocinio, dal ds Nicola Palagi, e sopratutto viareggina con Danna, Muglia, Lombardi, Rosi e Cinquini a guidare la truppa. Al PalaBarsacchi arriverà il forte Lodi e, a seconda di come andrà la partita, già si potrebbe avere una idea del tipo di campionato che aspetterà i bianconeri. Il Lodi non manca una posizione dei playoff da tempo immemore. I giallorossi hanno mostrato alti e bassi durante la preseason, in un momento in cui si è aggregato anche Compagno che darà ancora più slancio a una manovra già piuttosto solida mostrata dalla confermata formazione di Bresciani.

Sergio Iacopetti