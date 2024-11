Hockey su pista. Muglia illude il Cgc. Il patatrac in 3 minuti

novara

2

cgc viareggio

2

NOVARA: Granados, Brusa, Ortiz, Pedrocchi, Maniero, Gavioli, Carella, Vega, Menendez. All. Punset.

CGC VIAREGGIO: Gomez, D’Anna, Cinquini, Muglia, Rosi, Mura, Puccinelli, Lombardi, Raffaelli. All. Cupisti.

Arbitri: Stallone e De Palma.

Reti: 16’ e 17’ st Muglia, 22’ e 24’ st Vega.

Note: ammoniti Granados e Petrocchi.

NOVARA – Una doppietta, quella di Samu Muglia, che sembrava poter riscrivere una sceneggiatura che indirizzava la trama della partita verso un anomalo 0-0. Poi lo sconquasso finale, con le due reti novaresi che, in 3’, hanno decretato il 2-2 finale. Novara-Cgc è stato un film - ne approfittiamo anche, in considerazione del fatto che i due arbitri si chiamavano Stallone e De Palma - con trama in crescendo, ma dal retrogusto amaro per il Cgc. Partita che inizia con il Novara, ancora a secco di punti in casa, all’attacco ma Gomez, dopo appena 12 secondi dice di no a Brusa. Lo stesso Brusa ci riprova dopo poco, dando il la a una lunga fase di tentativi, da ambo le parti, in cui sono i portieri a primeggiare. Il Cgc non rischia troppo ma punge poco. L’occasionissima capita a Cinquini su rigore, ma Granados respinge. Lo 0-0 al 25’, quindi, non sorprende.

E il risultato sembra cristallizzarsi anche nella ripresa, nonostante i tentativi di Cinquini, Muglia e Lombardi per il Cgc e di Maniero e Brusa per il Novara. Ci vuole una giocata; giocata che si inventa Samu Muglia con un improvviso alza e schiaccia da dietro la porta. Lo stesso Muglia raddoppia, concretizzando un contropiede, subito dopo. Un uno-due che sembra mettere in ghiaccio la partita per il Cgc ma il ribaltone è dietro l’angolo. Vega, dopo aver colpito un palo poco prima, trasforma il rigore dell’1-2 per fallo di Rosi su Ortiz, poi il Novara toglie anche il portiere e, dopo aver colpito il terzo legno di serata con Menendez, trova l’inaspettato pari a 13 secondi dalla fine con l’alza schiaccia di Vega. Per il Cgc, accompagnato da 50 tifosi al seguito, un punto che lascia l’amaro in bocca.

Sergio Iacopetti