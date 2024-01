"Hockey su pista, sospesa gara Grosseto-Cgc Viareggio: pesanti sanzioni per incidenti in pista"

Nella seconda giornata del campionato di serie B girone D di hockey su pista, la gara Grosseto-Cgc Viareggio di lunedì sera è stata sospesa per incidenti avvenuti in pista ed è stata assegnata persa a tavolino (10-0) a entrambe le squadre dal giudice sportivo nazionale per l’hockey pista. Sono stati comminati complessivamente 1450 euro di multa (750 al Grosseto e 700 al Cgc) sia per le squalifiche a giocatori e tecnici, sia per la condotta dei dirigenti a referto. Pesanti le decisioni del giudice unico anche per giocatori e tecnici, tutte per condotta antisportiva ai sensi di diversi articoli del regolamento gare: 6 mesi di squalifica a Emanuele Perfetti (Grosseto); 5 giornate a Marco Maria Bianchi (Grosseto); 4 giornate a Matteo Facchini (Cgc), Andrea Facchini (allenatore Cgc) e Tommaso Bruni (Grosseto); 3 giornate a Matteo Faelli (Grosseto) e Luca Peruzzi Squarcia (Cgc).

Come tutti i comunicati del giudice unico, anche quello che ha disposto i provvedimenti elencati sopra, è stato emesso con riserva di ulteriori eventuali provvedimenti sulla posizione dei tesserati. Le società avranno la possibilità di appellarsi alla sentenza. Quello che comunque resta è lo sconcerto per episodi che non dovrebbero mai verificarsi in occasione di eventi sportivi di qualunque sport e categoria.