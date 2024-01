Hockey. Symbol, Breganze resta un tabù. Obiettivo promozione più lontano

Breganze continua ad essere indigesta per la Symbol Amatori Modena: l’anno scorso i vicentini beffarono i modenesi nella corsa alla A1 per soli due punti, quest’anno la seconda squadra, neopromossa in A2, è venuta a vincere a Montale, complicando di fatto il cammino dei gialloblù verso l’auspicata massima serie. L’assurda formula in vigore in A2 infatti, manda in A1 direttamente solo la prima classificata al termine della regular season, ed iniziare la corsa con una sconfitta non è certo il viatico migliore: se poi la sconfitta arriva al termine di una gara in cui in attacco si è sbagliato di tutto, oltre a dover lamentare una notevole dose di sfortuna coi pali, ecco che si chiarisce il pessimo esordio. E’ ripartito anche il campionato di serie C di hockey inline, e la lunga sosta ha evidentemente fatto bene alla Scomed Bomporto, che è passata con un tennistico 6-2 sulla pista del quotato Empoli, rilanciando le proprie ambizioni.

Hockey A2, 1^G.: Thiene – Scandiano 1-4; Seregno – Bassano 3-3; Symbol Amatori – Breganze 2-3; Correggio – Montecchio Pr. 4-4; Sandrigo – Azzurra NO 1-3.

Classifica: Scandiano, Azzurra e Breganze punti 3, Montecchio Pr., Bassano, Seregno e Correggio 1, Symbol amatori, Sandriogo e Thiene 0.

Inline C, 5^ G.: Empoli – Scomed Bomporto 2-6; Parma – Riccione 0-8; Imola Viareggio 3-4 DTS; Forlì – Ferrara 3-2.

Classifica: Forlì e Riccione punti 15, Ferrara 9, Scomed (*) Empoli 6, Imola 4, Viareggio (*) 2, Parma 0. (*) = una partita in meno.

r.c.