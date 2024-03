Hockey. Symbol, occasione recupero. Sfida in casa del Venetalab

Archiviato non senza qualche rimpianto il weekend di Coppa Italia di Forte dei Marmi, con Symbol Amatori e Pico Mirandola fuori solo ai tempi supplementari, l’hockey modenese torna a pensare al campionato, con un importante recupero infrasettimanale di A2: in pista la Symbol Amatori Modena, impegnata alle 20.45 al PalaFerrarin di Breganze, ospite della seconda squadra del Venetalab di A1, che all’andata inflisse ai gialloblù una sconfitta devastante. Con un inizio di campionato disastroso, tre sconfitte ed un pari con la più debole del campionato, in quattro gare, sembrava che la stagione della Symbol fosse già conclusa, ed invece, i modenesi, una partita alla volta, hanno iniziato a risalire la classifica, e se vincessero oggi, salirebbero al quarto posto in classifica, a soli quattro punti dalla vetta, con sette giornate ancora da giocare. Intendiamoci, una vittoria in questo recupero della 10^ giornata, non risolverebbe tutti i problemi della Symbol, ma oggettivamente la porrebbe in una situazione decisamente diversa da due mesi fa.

Hockey B, 7^G.: Cremona – Scandianese 5-3; Amatori PS – Amatori MO rinv. al 20/04; Pico Mirandola – Correggio rinv. al 17/04.

Classifica: Pico Mirandola (*) e Correggio (*) punti 13, Scandianese 12, Amatori MO (*) e Cremona 9, Pesaro (*) 0. (*) = una partita in meno.

Riccardo Cavazzoni