Hockey Symbol, riparte la caccia alla Serie A1

Parte subito, nel primo week end del nuovo anno, il campionato di A2 di hockey pista, dove la Symbol Amatori 1945 Modena, alla settima partecipazione di fila, tenta l’ennesimo assalto alla Serie A1, da cui l’hockey modenese manca ormai da quasi vent’anni. Dopo la promozione a tavolino nella stagione del Covid, a cui la società è stata costretta a rinunciare, il club gialloblù ha tentato altre volte il salto di categoria, raccogliendo però solo piazzamenti d’onore, come è successo anche l’anno scorso, quando i gialloblù chiusero al secondo posto nel girone Nord dietro il Breganze. Lo scorso campionato però, ha lasciato comunque qualche soddisfazione, visto che oggi, prima della gara con cui si aprirà il torneo 2023/24, il portiere modenese Luca Moncalieri verrà premiato dalla Federazione come il miglior ’goalie’, il miglior portiere nel gergo mutuato dal ghiaccio, del campionato di A2: un successo meritato per il giovane estremo difensore modenese, che ha ampiamente contribuito a fare della difesa gialloblù, uno dei migliori reparti del secondo torneo nazionale.

Tornando all’hockey giocato, il campionato di A2 si apre in casa per la Symbol Amatori, che alle 18 riceve al PalaRoller di Montale il Venetalab Breganze, la seconda squadra, neopromossa in categoria, del club con cui i gialloblù hanno rivaleggiato l’anno scorso: la Symbol arriva dopo la bella qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, e quindi con i favori del pronostico, anche se molte squadre si sono molto rinforzate tra Natale e Capodanno, specialmente con i giocatori dell’Hockey Vercelli di A1, che si è ritirato nei giorni scorsi per problemi economici. "Noi non abbiamo fatto mercato– chiarisce GianLuigi Moncalieri, presidente dell’Amatori 1945 –, perchè siamo convinti di avere un roster completo e profondo: il campionato sarà molto equilibrato, servirà una Amatori determinata e concentrata in ogni partita, per poter raggiungere il nostro obiettivo. Dobbiamo affrontare ogni partita come una finale per mettere punti in cascina: le avversarie sono importanti, determinate e con giovani molto promettenti che hanno voglia di dimostrare il loro valore." Ferma la serie B che inizierà solo il 20 Gennaio, e per la Pico Mirandola in anticipo una settimana prima, riparte anche il campionato di serie C di hockey inline, con la Scomed Bomporto impegnata domani ad Empoli: dopo l’inizio al di sotto delle attese, e l’eliminazione dalla Coppa Italia, si spera che la lunga pausa sia servita per serrare le fila, e rodare gli schemi, in vista di un 2024 che ha sempre come obiettivo la promozione in B.