Hogs contro ogni forma di razzismo: "Togliamo i ragazzi dalla strada"

Gli Hogs, storica squadra di football americano della nostra città, annuncia l’apertura della campagna di reclutamento per la stagione 2024/2025, rivolta a giocatori per la prima squadra, le giovanili e la squadra femminile.

"La nuova campagna - si legge in un comunicato - non è solo un invito a praticare uno sport appassionante, ma è anche un forte messaggio di inclusione e di lotta contro ogni forma di razzismo. Che tu sia ricco o povero, bianco o nero, uomo o donna, magro o robusto, negli Hogs conta solo una cosa: il cuore con cui scendi in campo".

A rappresentare la squadra sui manifesti della campagna ci sono Giulia Olivieri, Peter Anumel e il piccolo Thomas AH Diarra, tutti atleti degli Hogs.

"Negli Hogs Reggio Emilia - sottolinea il presidente del club Davide Ruozzi - non c’è spazio per il razzismo né per alcun tipo di pregiudizio. La squadra promuove i valori dell’uguaglianza, dell’inclusione e del rispetto reciproco. Ogni passo, ogni placcaggio, ogni vittoria è frutto dell’unione tra persone diverse, unite da una passione comune per il football americano e da un obiettivo condiviso: crescere come squadra, senza fare distinzioni di genere, fisico o estrazione sociale".

"Il progetto di gemellaggio con i Vipers di Modena - dice il dirigente Davide Scolari - sta dando risultati, la nuova squadra che unisce Reggio e Modena ha già vinto il campionato senior. Abbiamo trovato intenti comuni soprattutto sull’avvicinamento dei ragazzi allo sport, dobbiamo togliere i ragazzi dalla strada e dall’isolamento sociale. Vediamo che dopo il Covid l’attività fisica e all’aria aperta è calata nei ragazzi e questo non va bene. Una attività di gruppo che insegna i valori sani dello sport è fondamentale per la crescita dei ragazzi e ragazze".

Proprio per incentivare il reclutamento, gli Hogs organizzano per i ragazzi delle prove gratuite. "Siamo un gruppo di volontari che fa tutto con passione: dalla logistica alla ricerca di sponsor. Abbiamo la prima squadra, le giovanili e il Flag misto. I più piccoli possono iniziare con la ’Flag Academy Enea Codeluppi’ il centro di avviamento al Flag Football di Reggio".

Per partecipare, basta contattare Federico Scolari al 3289498785 o visitare il sito www.hogs.it

La campagna 2025 degli Hogs è stata affidata nuovamente a Federica Seghezzi (art director) e Dario De Lucia (digital specialist), che hanno sviluppato un progetto multicanale, puntando sulla body positive e l’inclusione.

"Ringraziamo gli Hogs per questa opportunità e la fiducia. Rispetto al passato abbiamo voluto spingerci più in là, ci siamo ispirati alle campagne della lega Ncaa, quella dei college americani, scrivendo direttamente nel claim della campagna il riferimento all’ antirazzismo nello sport, valorizzando più le differenze rispetto alla classica esaltazione machista dei campioni della comunicazione sportiva".