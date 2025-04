I Berserker tornano dall’Isola d’Elba a mani vuote. Rimangono al 4° posto nonostante la sconfitta

Scontro diretto amaro per i Berserker all’Isola d’Elba. Nella sesta giornata del trofeo Gesi, seconda fase del campionato regionale di C per chi non compete alla promozione, il gruppo che rappresenta Gambassi Rugby e Unione Rugby Montelupo Empoli è infatti tornato a mani vuote dalla trasferta isolana. I ragazzi di coach Firenzani giocano bene nelle fasi statiche, ma commettono troppi errori nella trasmissione del pallone. Il risultato resta comunque in bilico fino all’ultimo, grazie alla meta di Alessandri (nella foto) che rompe più placcaggi e segna. Ma sul 15-10 a capitan Goretti e compagni è mancata la freddezza e l’Elba è riuscita a prendersi anche il punto bonus offensivo (22-10 il risultato finale). I Berserker restano quindi quarti con 16 punti e torneranno in campo domenica prossima contro Pistoia. Questa la formazione contro l’Elba: Popescu, Lassi, Cavallaro, Amodeo, Simoncini D., Vincelles, Goretti, Fanciullacci, Cannas, Rizzello, Stortini, Alessandri, Eschylle, Iserhinrhien, Burgassi. A disposizione: Secci, Fontanelli, Simoncini A., Cameli.