I campionati nazionali Pole and Aerial. Gym & Tonic strappa applausi a Cervia

Sabato 22 e domenica 23 marzo a Pianoro si è svolto il campionato regionale Csen Emilia Romagna, valevole come qualifica per i campionati nazionali Pole and Aerial Csen 2025 di Cervia.

A rappresentare la Asd Gym&Tonic di Ferrara con la disciplina del Cerchio Aereo Sara Fiorini, Gemma Govoni, Matilde Mantovani, Emma Rizzo, Michelle Serafini, Virginia Vaccari, Elita Zanella, Matilde Zerbo guidate dalla loro insegnate Irene Forlani.

Le atlete si sono esibite con grande determinazione ed impegno, portando sul palco coreografie di alto livello che hanno messo in luce la loro tecnica e passione per questa disciplina.

Ognuna di loro ha affrontato la gara con determinazione, mostrando miglioramenti rispetto alle precedenti competizioni e dimostrando il frutto di mesi di duro allenamento.

Tra i risultati di spicco, vanno segnalate sabato Virginia Vaccari e Gemma Govoni che hanno conquistato il primo posto sia nelle rispettive categorie singolo che nella categoria coppia, dimostrando un’eccellente tecnica e una straordinaria sintonia.

Domenica, successo anche per Elita Zanella ed Emma Rizzo, che con un’esibizione impeccabile hanno conquistato il primo posto nella competizione a coppie.

Al di là delle medaglie, l’esperienza vissuta ha rappresentato per tutte le atlete un’importante occasione di crescita, sia a livello sportivo che personale, un’occasione di confronto e voglia di migliorarsi sempre di più, un’esperienza che le ha unite e ha rafforzato lo spirito di squadra.

Il percorso delle atlete ora continua in sala con entusiasmo e determinazione in vista dei prossimi appuntamenti artistici e sportivi.

re. fe.