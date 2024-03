I Cavalieri domani a Napoli. Quasi una passeggiata

Battere il Napoli Afragola, innanzitutto. Per poi incrociare le dita, sperando magari in un "assist" da Roma. E’ lo stato d’animo con cui i Cavalieri Union affronteranno il fine settimana, che porterà in dote il match valido per la sedicesima giornata di campionato. Un incontro che si terrà nel capoluogo della Campania e che inizierà alle 14,30 di domani. E che, perlomeno sulla carta, appare dall’esito già scritto, considerando i quasi cinquanta punti che separano le due squadre in classifica: gli uomini di coach Alberto Chiesa sono secondi nel girone 3 di Serie A con 65 punti, in piena corsa per i playoff e a nove lunghezze di distanza dalla Lazio prima della classe.

Hanno raccolto fin qui tredici vittorie, nelle quindici partite disputate. Il Napoli è invece decimo a quota 18 e ha ottenuto solamente due vittorie, perdendo dodici incontri (fra i quali la sfida d’andata al Chersoni). Sono proprio queste però le partite più insidiose, perché talvolta fanno sì che la consapevolezza oggettiva di disporre di un maggior tasso tecnico e qualitativo rispetto all’avversario porti ad una sottovalutazione inconscia dell’impegno. Ecco quindi che capitan Puglia e compagni dovranno trovare anche in questo caso la carica motivazionale necessaria per chiudere subito la pratica e soprattutto per evitare cali di tensione a risultato non ancora del tutto acquisito. E una spinta in più, sotto questo profilo, potrebbe arrivare dalla capitale.

Il motivo? Sempre domenica, ma alle 15,30, prenderà il via Capitolina – Lazio. I biancocelesti sono indubbiamente favoriti e partono con i favori del pronostico, ma i "cugini" (seppur meno performanti rispetto alle scorse stagioni) hanno dimostrato di poter far male a chiunque, come dimostra il recente successo di misura conquistato proprio contro i Cavalieri. Se è difficile pensare che possano ripetersi anche contro i laziali, l’auspicio è che possano negare loro almeno la conquista del punto di bonus. Non è ancora il momento di fare i calcoli, ad ogni modo: la strada verso i playoff appare in discesa per gli uomini di Chiesa, ma bisogna continuare comunque a correre. Per una corsa che (ri)parte dalla Campania.

Giovanni Fiorentino