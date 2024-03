I Cavalieri non si fermano. Espugnata anche Livorno

Serviva una vittoria, per chiudere questo mini-ciclo di partite nel migliore dei modi e mandare un chiaro messaggio a quella che è la squadra-rivelazione del campionato. Ed è arrivata: con il 41-24 imposto in trasferta ieri al Livorno nel diciottesimo turno, i Cavalieri Union hanno ottenuto la sedicesima vittoria stagionale in campionato. Oltre che del derby, si trattava dello scontro diretto fra la seconda e la terza forza del girone 3 di Serie A, in una sfida che si preannunciava interessante. E così è stato: i livornesi, che stanno disputando un’annata al di sopra delle aspettative, hanno cercato di imporre il loro gioco cercando di sfruttare il fattore-campo. Il maggior tasso qualitativo di capitan Puglia e soci è tuttavia emerso alla distanza e una volta indirizzata sui giusti binari, la gara non è più stata in discussione. "Siamo soddisfatti della prestazione collettiva e del rientro di alcuni giocatori che in precedenza erano indisponibili, in primis Morelli – hanno commentato il tecnico Alberto Chiesa e i collaboratori tecnici Alessandro Lunardi e Lorenzo Fabbri – non è stata una partita facile, abbiamo concesso quattro mete ai nostri rivali. Ma anche chi è subentrato a gara in corso ha dato come di consueto un contributo decisivo".

Alla luce di tutto ciò, i Cavalieri restano secondi in graduatoria con 80 punti, con quindici lunghezze di margine sull’Avezzano adesso terzo. La Lazio prima della classe è lassù a quota 88. E con il "big match" che andrà in scena a Roma il prossimo 14 aprile, la stagione è ormai entrata nella sua fase cruciale: la sosta dovrà servire in primis per ricaricare le batterie pensando a chiudere al meglio la "regular season": i Cavalieri restano i favoriti per la qualificazione ai playoff da miglior seconda e un eventuale sconfitta contro la Lazio non rappresenterebbe un dramma, sotto questo aspetto. Ma dopo aver accarezzato la prospettiva di vincere, visto che a pochi minuti dalla fine del match d’andata Giovanchelli e soci erano in vantaggio, compiere l’ultimo passo garantirebbe una spinta ulteriore. "Non so se battere la Lazio possa rimetterci davvero in gioco per il primo posto – ha concluso Chiesa – ma il percorso di crescita che abbiamo mostrato in questi anni è evidente".

Giovanni Fiorentino