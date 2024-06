I Chiefs si mettono in mostra. Ma la stagione è un pianto

L’ultima sfida della stagione aveva poco valore per la classifica, con entrambe le formazioni già tagliate fuori dalla possibile qualificazione playoff. Eppure, un successo dei Ravenna Chiefs sui Grizzlies Roma, all’ultima di campionato dell’Italian Football League2, avrebbe garantito ai bizantini di evitare l’ultimo posto del girone A e, quanto meno, finire in bellezza l’annata, con 3 vittorie e 5 sconfitte. Invece il 53-40 finale per i romani ha lasciato i romagnoli al quinto posto ed è stata una conclusione amara per i ragazzi di coach Paci, arrivati all’ultimo match a ranghi ridotti e provati da un calendario serrato nell’ultimo periodo, con tre gare in altrettante settimane, a Cecina e Roma.

I romani, reduci dalla sorprendente vittoria a tavolino sul campo dei Vipers Modena, hanno dato vita ad un match agonisticamente duro e molto intenso, con l’intento dichiarato di ottenere finalmente un successo sul campo e di lasciare l’ultimo posto in graduatoria proprio a Ravenna. Come all’andata, il confronto è stato equilibrato e a lungo incerto, con i Chiefs spumeggianti in attacco e avanti ben presto 20-2, poi 20-5. Ma all’intervallo i Grizzlies sono arrivati con 1 solo punto di ritardo (19-20) per poi allungare nel terzo quarto (33-27). La reazione d’orgoglio dei Chiefs ha riportato le squadre in parità (40-40) nell’ultimo quarto. Ma il finale è stato tutto laziale con il definitivo 53-40 che ha reso poco felice il ritorno in Romagna.

Intanto la Cassa di Ravenna ha presentato, in Piazza del Popolo, fino al 13 giugno, la mostra: "Chiefs Ravenna - 40" dedicata ai Capi Indiani che disputarono il loro primo campionato nel 1984 e che stanno festeggiando i 40 anni dalla nascita. Dai fondatori, Igi Baldini ed Enrico Mambelli, sino agli storici presidenti Vincenzo Miranda ed Eraldo Scarano e gli anni del grande football a Ravenna e in Italia.

u.b.