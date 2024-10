I Diavoli mettono subito il turbo: Lazio kappao. Gioia per il debutto di Mussini e Gherardi

Valorugby

33

Lazio

17

VALORUGBY EMILIA: Bruno; Mastandrea, Resino, F.Schiabel, Colombo (64’ Farolini); Pescetto (60’ Ledesma), Cuoghi (70’ Gherardi); Ruaro (70’ Mussini), Paolucci, Amenta; Du Preez (54’ Mirenzi), Dell’Acqua (cap.); Rossi (45’ Favre), Silva (45’ Cruz), Diaz (49’ Dan. Rimpelli). All.: M.Violi.

LAZIO 1927: Sodo; Giovannini, Cioffi, Cruciani (cap.), Santarelli; Barla, Cristofaro (70’ Bianco); Perez (62’ Pilati), Morelli, Cannata (56’ Urraza); Bruno Schmidt (62’ Tomasini), Cicchinelli (56’ Zucconi); Moreno, Pretz (42-52’ Pesucci, 62’ Gisonni), Moscioni (44’-54’ Cordì, 58’ Pesucci). All.: A.De Angelis.

Marcatori: 9 meta Ruaro, 25’ meta Mastandrea; 44’ meta di punizione Valorugby, 50’ meta Mastandrea, 53’ cp Cruciani, 66’ meta Gisonni tr Cruciani, 73’ meta Mussini tr Ledesma, 79’ meta Gisonni tr Cruciani.

Arbitro: Favaro, di Venezia.

Note: cartellino giallo al 43’ per Pretz (Lazio) e al 44’ per Moscioni (Lazio). Man of the match: Mastandrea (Valorugby). Miglior Diavolo: Mussini.

Cinque mete e cinque punti; il Valorugby inizia con piede felice la nuova avventura nella Serie A Elite, ritrovando in un Mirabello verde bianco e rosso anche un pubblico folto e partecipe. Ma le ciliegine sulla torta di questo avvio di stagione sono gli esordi nel massimo campionato di Tommaso Mussini ed Elia Gherardi, due ragazzi reggiani di 19 anni - il primo terza linea, il secondo mediano di mischia, entrambi già azzurri U19 - che sembrano avere le qualità per popolare a lungo le cronache rugbistiche.

Partono bene i Diavoli, che vanno in meta già al 9’ con l’ottimo Ruaro e trovano al 25’ la seconda meta con Mastandrea, un 14-0 rifinito dalle trasformazioni di Pescetto. La Lazio, neopromossa dopo aver dominato l’anno scorso la serie A, dimostra comunque di saper giocare e dal 30’ al 40’ tiene i granata nella loro metà campo, cosicché l’intervallo è un sollievo più per la squadra di casa che per quella ospite.

A inizio ripresa Dell’Acqua e compagni riprendono in mano le cose e al 44’ danno una dimostrazione di forza trovando la meta di punizione direttamente su mischia ordinata. Di fronte alle avanzate del pack reggiano i biancocelesti sono in grossa difficoltà e incappano in due gialli ravvicinati, cosicché al 50’ è quasi un gioco da ragazzi per Mastandrea segnare al largo la seconda meta personale che vale il 26-0 e il bonus.

La Lazio alleggerisce il divario con due mete in maul, ma a caratterizzare gli ultimi dieci minuti è soprattutto l’ingresso in campo di Mussini e Gherardi, al primo “cap” nel massimo campionato. Sembra una favola ma dopo soli tre minuti Mussini va in meta, grazie a una nuova poderosa mischia ordinata. Tommaso, che come spesso accade è arrivato al rugby sulle orme del fratello maggiore, Filippo, si prende un’ovazione personale dal Mirabello e a fine partita pure una bottiglia di Spergola di Aljano come “miglior Diavolo del match”.

Coach Marcello Violi: "Complimenti alla Lazio, prestazione ottima per una neopromossa. Noi? Bene il risultato e i cinque punti, ma troppi errori, sia individuali che collettivi; ci sono costati 4 o 5 mete. È uno step che dobbiamo colmare se vogliamo ambire a obiettivi importanti".

Serie A Elite, prima giornata: Viadana-Fiamme Oro 28-15; Rovigo-Rangers 45-25, Colorno-Mogliano 26-21, Valorugby-Lazio 33-17, Petrarca-Lyons 31-0.

Classifica: Petrarca 5 punti, Rovigo 5, Valorugby 5, Viadana 4, Colorno 4, Mogliano 1, Fiamme Oro 0, Lazio 0, Rangers 0, Lyons 0.

Serie C. Oggi andata del barrage per accedere al girone Promozione di serie C: alle 15.30 Guastalla-Noceto, a Guastalla, e Valorugby-Bologna RC, alla Canalina.