I Diavoli subito balbettano, poi aprono il gas. Fiamme Oro sconfitte e superate in classifica

Valorugby

17

Fiamme Oro

3

VALORUGBY EMILIA: Farolini (76’ Silva Soria); Resino, Majstorovic (62’ Tavuyara), F.Schiabel (74’ Pagnani), Colombo; Ledesma, Renton (cap.); Amenta (67’ Ruaro), Nasove, Paolucci; Du Preez (62’ Gerosa), Dell’Acqua; Favre (70’ Matioli), Silva (70’ Garziera), Mazzanti (41’ Diaz). All.: M.Violi.

FIAMME ORO ROMA: Menniti Ippolito; G.D’Onofrio (62’ Pensieri), Gabbianelli, Vaccari, Forcucci (48’ Di Marco); Canna (cap.), Piva (48’ Tomaselli); De Marchi, Angelone (62’ U.D’Onofrio), Drudi; Fragnito (44’ Stoian), Chiappini, Romano (54’ Mancini Parri), Taddia (54’ Moriconi), Barducci (64’ Iovenitti). All.: G.Guidi.

Arbitro: Gnecchi, di Brescia.

Marcatori: 2’ cp Canna, 16’ cp Ledesma, 30’ meta F.Schiabel; 51’ cp Ledesma, 54’ cp Ledesma, 62’ cp Ledesma.

Note: giallo a Canna al 35’.

La pioggerella padana accoglie le romane Fiamme Oro al Mirabello. Spettatori inumiditi e infreddoliti, rannicchiati nei loro piumini e nei vecchi berretti del Rugby Reggio. I due club possiedono colori sociali affini e sono le Fiamme a rinunciare al rosso cremisi e a lasciare il rosso granata a Reggio. Complice il timore reciproco, l’inizio della partita è balbettante: si gioca sui calci in profondità, a evitare errori nella propria metà campo. Le Fiamme vanno avanti con una punizione di Canna per fuorigioco e i granata pareggiano dopo un quarto d’ora con Ledesma, per infrazione di D’Onofrio. Dal 20’ aumenta l’intensità ed è il Valorugby a gestirlo. Schiabel rompe per due volte la linea del vantaggio e al terzo tentativo arriva fino in area di meta, ma Menniti riesce a tenere alto il pallone. I granata restano in attacco: Farolini tenta lo slalom che oggi non potrà fare Razzoli ad Adelboden, gli avanti costringono le Fiamme a infrazioni ripetute. Nasove vince la seconda touche di fila, il pallone esce dalla maul e arriva a Schiabel che aggira la maul e arriva di forza in meta: 8-3.

Reggio chiude il primo tempo in attacco, costringendo Canna al giallo (avanti volontario) e arrivando per due volte sulla linea di meta, ma senza riuscire a segnare. Nella ripresa i Diavoli si confermano padroni del pallone e iniziano a concretizzare con Ledesma, che sfrutta le punizioni concesse dai romani in difficoltà: al 50’, 54’ e 61’. I granata si avvicinano anche alla meta ma il 17-3 resta fino alla fine. Il successo vale il sorpasso in classifica sulle Fiamme e il quarto posto provvisorio. Va a Renton, fonte di gioco e di sicurezza, il ’man of the match’, ma sono tante le note positive. Le elenca coach Violi: "Complimenti ai ragazzi, soprattutto agli avanti che hanno fatto una grande partita e alla touche, oggi decisiva. Bene anche la panchina, la disciplina, la fase difensiva. Abbiamo perso troppe partite per strada ma questa ce la godiamo".

Gli altri match: Lyons-Rovigo 18-33, oggi ore 14 Colorno-Mogliano, 14.30 Viadana-Petrarca.

Classifica: Rovigo 32 punti, Viadana 28, Petrarca Padova 26, Valorugby Emilia 25, Hbs Colorno 24, Fiamme Oro Roma 22; Mogliano Veneto 17; Lyons Piacenza 15, Rangers Vicenza 2.