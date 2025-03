I risultati. Azzurra, le ultime gare. Pioggia di medaglie

La stagione del nuoto, della pallanuoto e del sincro sta proseguendo a pieno ritmo. E per l’Azzurra, stanno arrivando riscontri positivi da tutti e tre i settori. Ripartendo ad esempio dai nuotatori e dalle nuotatrici, reduci dai campionati regionali invernali di nuoto svoltisi pochi giorni fa a Livorno.

Si comincia da Ludovico Alba, che ha fatto incetta di medaglie: è salito sul gradino più alto del podio sia negli 800 che nei 1500 stile, riuscendo poi ad agguantare il bronzo sia nei 50 che nei 200. Ottima anche la performance di Ruggero Cangioli, che ha calato il tris: oro nei 100 dorso, argento nei 50 e bronzo nei 200. Quarto posto per Edoardo Castellani nei 200 farfalla, Matteo Vallini nei 100 farfalla ed Alessandro Santini nei 50 stile.

Alla trasferta livornese hanno preso parte con prestazioni positive anche Milo Bartolozzi, Leonardo Cecconi, Pietro Bottazzi, Samuele Presi, Francesco Iura, Daniele Di Benedetto, Lapo Bettazzi, Filippo D’Attilio, Andrea Martinelli, Gabriele Gattai, Francesco Lombardi, Francesco Marchettoni, Leonardo Bartolini, Michelangelo Meoni, Francesco Del Gallo e Leonardo Monzali.

Più o meno in contemporanea, buone notizie sono arrivate anche dal sincro: ai campionati regionali "esordienti", Gaia Nistri ha conquistato un argento ed un bronzo, seguita dalla compagna di squadra Caterina Innocenti.

Pollice alzato infine anche per la pallanuoto: dopo il 10-1 imposto alla Livorno Acquatics alla Colzi – Martini, gli U16 allenati da coach Antonio Rugi hanno vinto anche contro la Polisportiva CSI Pisa, rifilando ai rivali un netto 15-9. E anche la prima squadra diretta da Daniele Santini si è mostrata in forma, superando per 14-5 il Mugello Pallanuoto nel match valido per il campionato di Serie C.

Su questi numeri, ci sono tutte le premesse per poter continuare a sognare.

g. f.