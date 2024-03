I risultati dell’evento. Arafa batte Bucoveanu. Diallo vince per ferita Nella main card di Blaze 2, Ambra Hasrama e Duca Ciprian vincono ai punti, mentre Enea Fiorini trionfa per ko. Nella muay thai, Diallo vince per ferita e De Luca ai punti. In MMA, Finocchio e Caizza si impongono.