I tornei sui green della provincia. Lodati è il più bravo a Punta Ala

Al Golf Argentario oltre 80 giocatori si sono affrontati a coppie nella Four Balls to say… Goodbye 2023. Ottavia e Giulia Lombardo sono state le protagoniste assolute vincendo la gara con 71 colpi, i medesimi del par del percorso. Nella categoria netta Roberto Battaglia e Filippo Caroselli (44) hanno superato di misura Andrea Nanni e Federica Balistreri. La Vini Langhe del Barolo Golf Cup ha concluso l’anno agonistico del Golf Punta Ala. Raffaele Lodati ha vinto con 75 colpi. In prima categoria Mario Dini (39) ha avuto la meglio su Pacini (37) mentre in seconda Marco Moscardini (35) ha vinto il testa a testa con Enza Pagnotta, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Premio speciale senior a Marco Coppari (30). Al Golf Toscana il 2023 è terminato con la Coppa di Buon Auspicio vinta da Lucarelli con 85 colpi. Nella categoria netta Di Vivona (41) ha superato Vivarelli (37).