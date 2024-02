IFL Prima Divisione. Rhinos, colpo Marossi. Il linebacker coach. Blue Team per 13 anni Il coaching staff dei Rhinos Milano si arricchisce con l'ingresso di Aristide Marossi come Linebacker Coach, portando con sé una vasta esperienza nel football americano italiano. Inoltre, il team ha reclutato l'analyst Francesco Benelli per la stagione IFL 2024, confermando il suo impegno nel raggiungere risultati di alto livello.