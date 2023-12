Il bilancio del presidente Andrea Sebastianelli. "Sport Village, è stato un anno indimenticabile. Tra nuoto e sincronizzato successi clamorosi»

Tra le eccellenze sportive della nostra città c’è Sport Village Banca di Pesaro, società di nuoto che copre diverse discipline e che ha sfornato tanti campioni. Presidente Andrea Sebastianelli che anno è stato per Sport Village il 2023? "Un anno irripetibile – risponde Sebastianelli – pieno di successi anche clamorosi in entrambe le discipline: nuoto e nuoto sincronizzato".

Tra i risultati più importanti ottenuti dal club "la stupenda vittoria nei Campionati Regionali in giugno, qui nella nostra vasca olimpica, dove abbiamo conquistato il titolo di squadra Campione Regionale. Davvero una grande soddisfazione. Non siamo una società centenaria, siamo nati dieci anni fa, ma è la dimostrazione che per vincere serve solo lavorare bene. Nel nuoto sincronizzato abbiamo avuto grandissime soddisfazioni dall’intera squadra assoluta che ha laureato una campionessa italiana in tutte le categorie. Martina Bisi nella categoria Esordienti, Melissa Magi nella Ragazze e Valentina Bisi nelle Juniores. Inoltre ci ha dato grande gioia riproporre il primo week-end di luglio la “Rossini Swim Cup“, il nostro evento natatorio dell’anno, in cui siamo tornati dopo gli anni pandemici a rivivere la gioia di veder qui nella nostra vasca atleti internazionali nuotare a fianco dei nostri giovani e giovanissimi tesserati".

Tra gli atleti di spicco, Sebastianelli ricorda "Alessandro Ragaini, 16 anni, vero enfant-prodige. E’ ormai un atleta di fama internazionale, medaglia d’argento ai mondiali juniores in Israele in settembre, dove ha stabilito anche il record italiano juniores dei 200 metri stile libero. E’ uno dei più interessanti prospetti del nuoto nazionale e destinato ormai a nuovi palcoscenici. Nel sincronizzato non si può non nominare la splendida Jasmine Verena, anch’essa in evidenza in acque internazionali ai mondiali giapponesi di quest’estate, ove è giunta settima". Quindi un 2023 ricco di soddisfazioni. E ci sono tutte le condizioni per ripetersi nell’anno nuovo e magari anche superarsi.

Beatrice Terenzi