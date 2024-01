Il campionato. L’Italgronda pareggia. Recupero nella ripresa

Ancora un pareggio, il secondo consecutivo in campionato, per l’Italgronda Futsal Prato che impatta 3-3 sul campo del Levante Futsal. La squadra di Zudetich è riuscita a riacciuffare il pari nella ripresa, dopo che la prima frazione si era infatti chiusa con i padroni di casa in vantaggio per 3-1. Ad andare in gol per i pratesi sono stati Truschi, Balestri e Di Maso. Questa la formazione schierata dall’Italgronda Futsal Prato alla palestra di Campo Ligure: Laino, Di Maso, Pires, El Gallaf, De Stefano, Balestri, Truschi, Votano, Pelagatti, Montorzi, D’Amico, De Luca. Da segnalare il debutto fra i pratesi del nuovo acquisto Dimitri Pelagatti, universale classe 1990 prelevato dal Centro Storico Lebowski di C2 ma che vanta una lunghissima militanza in categoria con Mattagnanese e Lastrigiana ed anche un’esperienza con il Prato Calcio a 5 nella stagione 2014/15. Questi gli altri risultati della terza di ritorno: Bagnolo-Boca Livorno 12-8, Vigor Fucecchio-Sangiovannese 4-4, Futsal Pontedera-Real Casalgrandese 6-0, Mattagnanese-Sant’Agata 3-2. A seguito di quest’ultimo risultato, la Mattagnanese ha raggiunto l’Italgronda a quota 27 punti nella seconda posizione della classifica del girone C. Massimiliano Martini