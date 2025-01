Il Cgc in casa con il Sarzana. Scontro-salvezza. Muglia suona la carica

In quella costante situazione di limbo, che regola la vita di voi sta sospeso tra i sogni e la realtà. E tra i sogni e la realtà passa la partita di stasera; partita che porta in dote non 3 punti ma 6 punti, in chiave salvezza. La Gb Mec Cgc Viareggio lo sa e attende il Sarzana con il massimo rispetto, ma con l’obiettivo di fare i tre punti e per questo non potrà prescindere dal carisma, e soprattutto dalle reti di Samu Muglia.

Samuele che partita ti aspetti stasera al PalaBarsacchi? "Una partita trabocchetto perché il Sarzana è squadra esperta, con un gran portiere e che non vale la deficitaria classica che si porta in dote. Sarà una partita difficilissima e servirà un grande Cgc per portarsi a casa i 3 punti".

Partita che ne vale 6 di punti... "Sotto il profilo della classifica sì, perché se vinciamo ci prendiamo un bel vantaggio sulle ultime 4 posizioni, ma se perdiamo rifiniamo nelle sabbie mobili. Dobbiamo prenderla come una finale, senza però lasciarsi prenderne dalla frenesia. Loro sono forti anche se, molto probabilmente, più in ansia di noi e poco abituati a trovarsi a lottare per la salvezza. Considero questo un campionato molto livellato con le prime 6 a far corsa a se e le altre a guardare la qualificazione ai playoff (dal 7° al 10° posto ci saranno gli spareggi), senza però far finta di niente su ciò che accade dietro".

Proprio quello che deve fare il Cgc. "Esattamente. Noi con trequarti dell’occhio dobbiamo guardare indietro e con il restante quarto guardare avanti. Del resto siamo una squadra capace di vincere contro chiunque, ma anche di perdere".

A proposito di vincere contro chiunque. A Lodi il Cgc ci è andato molto vicino. "Vero, nonostante un arbitraggio pessimo. Però alla fine abbiamo perso e nutro un gran rimpianto, ripensandoci. Meritavamo almeno il pari".

Come valuti la tua stagione "Positivamente. Ho fatto 12 reti e sfornato diversi assist. Sono maturato: meno bomber ma più uomo squadra".

Sergio Iacopetti