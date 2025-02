Il Cgc riesce a farsi male da solo. Scherzo di Carnevale di Mariotti

cgc viareggio

CGC VIAREGGIO: Gomez, Rosi, Cinquini, Muglia, D’Anna, Raffaelli. All. Cupisti.

GROSSETO: Fongaro, Saavedra, De Oro, Sillero, Barragan, Cabiddu, Paghi. All. Mariotti.

Arbitri: Brambilla-Marcolin.

Note: ammonito Raffaelli.

Marcatori: 7’ pt D’Anna; 7’ st Rosi, 8’ st De Oro, 22’st Sillero.

VIAREGGIO – L’arte dell’harakiri, ovvero come farsi del male da soli. È vero che a Carnevale ogni scherzo vale, ma lo scherzo che Massimo Mariotti e squadra hanno fatto al fragile Cgc proprio non ci voleva. Avanti 2-0 i ragazzi di Alessandro Cupisti hanno ripetuto ciò che già fecero a Novara: avanti 2-0, alla fine, si sono fatti raggiungere sul 2-2. Ed allora, anche se 1 punto fa pur sempre classifica, in pista restano più le recriminazioni per 2 punti persi, in quello che era uno scontro diretto per la salvezza diretta.

Il Cgc, orfano ancora di Mura, ha dimostrato gli atavici problemi in fase di finalizzazione; problemi che possono essere esiziali per una squadra che cerca di salvarsi. Partita che D’Anna sblocca, da ottimo finalizzatore, riprendendo un tiro di Cinquini, splendidamente smarcato da Muglia, che viene respinto dal palo. Gomez fa, come al solito, il suo dovere ed il Cgc controlla. Anzi con il raddoppio di Rosi (prima rete stagionale) la partita sembra in ghiaccio. Poi accade quello che non deve accadere, in una sorta di simil panico arretra troppo così il Grosseto, fino ad allora in partita ma sempre tenuto a bada raggiunge un pareggio quanto mai insperato, anche perché il Cgc Viareggio fallisce una serie enormi di ottime ripartenze.

Alla fine, come detto, è un pareggio che sa di amaro, ma a render la pillola meno amara c’è, cosa non da poco, che Sandrigo e Montebello hanno perso. Morale sotto terra, o quasi, nello spogliatoio bianconero. “Siamo delusi per l’esito della partita - ammette Nicola Palagi - e rispetto a Novara fa ancora più male, perché eravamo in controllo. Per fortuna almeno 1 punto su quelle dietro l’abbiamo guadagnato. Adesso testa al derby di Forte dei Marmi, dove rientrerà Mura”.

Sergio Iacopetti