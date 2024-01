Il Cp Grosseto riparte dalla sua fortezza. Alla pista "Parri" arriva il Bassano

Archiviato il girone d’andata con il blitz del Forte dei Marmi a Monza, che ha regalato ai versiliesi il titolo di campione d’inverno, il massimo campionato di hockey pista inizia sabato sera la fase discendente della stagione, con il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox impegnato alle 20,45 sulla pista Mario Parri di via Mercurio contro l’Ubroker Bassano, che occupa l’ultimo posto utile per i playoff (il decimo), ma che con 13 punti sta viaggiando un po’ al di sotto delle aspettative. L’Edilfox è reduce da tre sconfitte di fila in campionato (contro Trissino, Sandrigo e Forte dei Marmi), inframezzate dal bel successo di Coppa con l’Igualada e da sabato sera cercherà di ripartire con confermare i risultati della passata stagione.

"Il Circolo Pattinatori torna in pista – dice l’allenatore biancorosso, Michele Achilli – con la voglia di fare un bel girone di ritorno e di confermare quanto fatto fino a ora e possibilmente migliorarlo. Il Bassano è una buona compagine, che arriva in Maremma piena di entusiasmo dopo il cambio di allenatore, che ha dato nuovi stimoli. Sarà una squadra difficile da affrontare: hanno sicuramente tutto da guadagnare". "In queste settimane di pausa – prosegue – abbiamo cercato di mettere un po’ di benzina per arrivare tranquilli a fine anno. Abbiamo fatto un bel lavoro, grazie anche al nostro preparatore atletico Stefano Chirone. Nulla è compromesso insomma".