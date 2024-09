Il CSI celebra 80 anni di inclusione . Grande festa sabato in Duomo

"Questo non è un semplice evento ma la realizzazione di un sogno coltivato da mesi". Appare emozionato il Presidente del Centro Sportivo Italiano Massimo Achini durante la presentazione del Csi Day, la grande giornata di festa e di sport che si terrà sabato 14 settembre dalle 9 alle 20 in Piazza Duomo. Per undici ore il luogo simbolo di Milano verrà trasformato in un enorme villaggio sportivo che ospiterà migliaia di ragazzi di ogni età, oltre 600 società sportive affiliate al Csi e tanti volti noti dello sport italiano. "Per festeggiare 80 anni di storia abbiamo pensato di costruire una grande occasione per il presente e per il futuro – ha proseguito il presidente Achini durante la conferenza tenutasi, alla presenza di alcuni vertici di Regione Lombardia, Comune di Milano e CONI, presso Allianz (società partner dell’evento) - Vogliamo che la festa in Duomo sia un’opportunità per accendere i riflettori sul servizio educativo di tutte quelle piccole società sportive che si basano sul volontariato e accompagnano generazioni di atlete e atleti a crescere come uomini e donne. Non sono solo società sportive, sono agenzie educative delle quali l’Italia intera dovrebbe essere orgogliosa. Poi desideriamo ribadire che lo sport in oratorio è una realtà viva più che mai del panorama sportivo ed educativo del Paese. Questo grande villaggio sportivo è una di quelle follie che non puoi organizzare da solo. Siamo rimasti colpiti dai tanti amici che ci hanno aiutato a costruire questa giornata e che saranno in piazza con noi".

Accanto ad Achini ci sono Antonio Rossi e Giusy Versace: il leggendario canoista e la vulcanica velocista paralimpica sono i portabandiera dell’evento. "Sono stato portabandiera alle Olimpiadi di Pechino 2008. Credo che potrò rivivere la stessa sensazione portando la bandiera del CSI sabato, in Piazza Duomo. Oratorio e Csi rappresentano qualcosa che appartiene alla mia vita", ha spiegato Rossi. "Sono molto emozionata. Lo sport per me deve essere libertà ma anche educazione e sacrificio. Tutti valori incarnati dal Csi, un realtà che contribuisce ad aumentare la potenza dello sport", ha fatto eco Versace.

Venendo alla parte pratica all’interno del villaggio verranno allestiti campi da calcio a 5, basket e pallavolo. Ma ci si potrà cimentare anche in tante altre discipline: dal golf al baseball fino a scherma ed arrampicata, passando per ginnastica, atletica, bocce, judo e tiro alla fune. Tra i volti sportivi più noti parteciperanno gli ex calciatori dell’Inter Beppe Baresi e Beppe Bergomi, gli ex Ct Alberto Zaccheroni e Cesare Prandelli (con il primo che cederà al secondo il ruolo di allenatore della Nazionale Non Profit) e gli ex pallavolisti Andrea Zorzi e Claudio Galli. Tra le presenze istituzionali, visto lo stretto legame tra il Csi e la Chiesa, ci sarà l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini che presenterà il primo e storico Editto dedicato alle società sportive oratoriali.