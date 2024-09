Il debutto di Carlotta Ragazzini: "Sono pronta per le Paralimpiadi"

Il grande giorno di Carlotta Ragazzini è arrivato. Alle 17 la pongista faentina debutterà alle Paralimpiadi in coppia con Federico Crosara nei sedicesimi di finale del misto classe XD7, affrontando i polacchi Rafal Czuper e Dorota Buclaw numero 17 del ranking. La coppia italiana, che si presenta come 12esima testa serie, in caso di vittoria affronterebbe negli ottavi i cinesi Zhai Xiang e Gu Xiaodan (numero 6 del ranking) oggi alle 19.15. Domani ci saranno invece i quarti, sabato le semifinali e domenica la finale. Non bisogna dimenticare che da Tokyo 2020, è stata abolita la finale per il terzo posto e dunque la medaglia di bronzo la vinceranno entrambe le coppie perdenti delle semifinali. Questa regola vale anche per le gare individuali.

Al misto classe XD7 partecipano 20 coppie, ma ben 12 hanno già ottenuto il passaggio agli ottavi e quindi nei sedicesimi giocheranno soltanto quattro partite. I favoriti per l’oro sono i cinesi FengZhou, teste di serie numero 1. "Sono pronta per disputare al meglio le Paralimpiadi – spiega l’atleta 23enne – e credo di essermi preparata bene nelle scorse settimane. In questa competizione tutto si decide in ogni singola partita e anche il fatto che la formula sia ad eliminazione diretta, aumenta le variabili. L’importante sarà restare tranquilla e giocare senza pressioni. Il misto classe XD7 non sarà semplice, perché in questa categoria si sommano le classi ed io e Federico siamo a 5 e affronteremo avversari anche di classe 7. Più le classi sono alte e più gli atleti stanno bene fisicamente e dunque alcune coppie avranno qualche vantaggio in più di noi. Sarà una gara che ci servirà comunque per imparare a giocare davanti a tanti spettatori in vista degli individuali". Nella preparazione delle Paralimpiadi, Ragazzini ha lavorato sull’assetto della carrozzina, mettendo da giugno due ruote più grande che le permettono di essere più alta e di avere più stabilita e di conseguenza maggior forza per effettuare alcuni colpi.

Con questo nuovo assetto ha vinto la medaglia d’argento in Thailandia nell’ultimo torneo preolimpico. L’atleta giocherà invece l’individuale femminile, dove punta ad una medaglia partendo da quarta nel ranking, da domenica quando ci saranno gli ottavi. Mercoledì i quarti e venerdì 6 le semifinali e la finale. Il sorteggio ci sarà domani. Le Paralimpiadi sono trasmesse dalla Rai, da Rai Sport e sul canale You Tube, Paralympic Games.

Luca Del Favero