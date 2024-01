Il derby finisce col giallo. Vince il Follonica. Forse

Un derby iniziato con le lacrime per il ricordo di Simone Pantani, il direttore sportivo morto a 54 anni a cui è stata dedicata la curva del Capannino. Il Follonica alla fine la spunta (5-3 il finale) ma sul match pende una decisione sui cartellini blu che farà discutere molto. Il primo tempo non ha deluso le aspettative: dopo un minuto Davide Banini porta in vantaggio i biancazzurri su assist del fratello Francesco ma il Cp Edilfox Grosseto è in palla e si vede: dopo la traversa di Fede Pagnini da fuori, Saavedra al 19’17 pareggia grazie ad un assist al bacio di De Oro. Follonica ha l’opportunità di segnare sul blu a Thiel ma Davide Banini colpisce ancora la traversa. Il Grosseto resiste in tre e Rodriguez (che prima aveva preso una traversa) in diagonale al 9’13 porta in vantaggio i biancorossi. Il tris lo serve Paghi su assist di De Oro. Il Follonica non ci sta e accorcia con Montigel a 2’ dalla sirena che da sotto misura beffa Català. Il blu a Cabella regala a Buralli un tiro di prima che l’ex non sbaglia con una bordata delle sue. Dopo 24’’ del secondo tempo Francesco Banini segna dopo una percussione sulla sinistra. Vicino al pareggio il Grosseto su bordata di Thiel, fermata con la maschera da Barozzi. La partita è vibrante: tra blu e parate dei portieri, Thiel e Saavedra falliscono due punizioni di prima e Buralli in contropiede mette a sedere Català per il 5-3 finale. Il Cp Grosseto, però, ha preannunciato reclamo per un presunto errore tecnico commesso dagli arbitri.