Il Forte a vele spiegate. Ora testa alla Champions

Un Porsche Centre Forte dei Marmi in gran forma, come all’andata non lascia scampo (16-0) a un Breganze che sta muovendo solo i primi passi sotto la guida di Crudeli e il cui portiere Mattia Verona è sceso in pista in condizioni precarie. I rossoblu si confermano in testa, mantenendo a tre punti il Trissino.

Alessandro Bertolucci, contro il Breganze è filato tutto liscio. Che partita è stata?

"Abbiamo fatto la partita che cercavamo per dare tranquillità in un momento in cui ci attendono due tre partite di grande impegno e importanza. Ho visto una grande concentrazione da parte di tutti che è la legittimazione delle ultime due settimane di grande lavoro".

Che lavoro è stato svolto durante la pausa?

Approfittando della pausa e in vista del mese di gennaio che ci attende, abbiamo infatti aumentato i carichi e la squadra ha risposto alla grande".

Giovedì arriva il Liceo La Coruna nella terza giornata di Champions. Solo chi vincerà potrà sperare ancora nel passaggio del turno. Che sensazioni hai?

"E’ una partita da dentro o fuori che conta solo vincere per mantenere aperti i giochi. Il Liceo è squadra forte fisicamente e con giocatori di grande spessore a livello tecnico. Giocando in casa e con il sostegno del pubblico, che voglio ringraziare per quanto sta facendo fino ad ora, faremo di tutto per vincere".

Tornando al campionato con un risultato simile contro il Breganze c’è poco da dire se non sottolineare la grande facilità per tutti nell’andare a rete, la conferma di un Ambrosio sempre più leader dei marcatori con 33 reti (Giulio Cocco, Trissino, insegue a 25) e una difesa senza mai una sbavatura, sia quando a difendere la porta c’era Gnata sia quando gli è subentrato un Taiti bravo a negare in due occasioni agli ospiti anche la rete della bandiera.

In campionato la 15ma giornata, a Bassano, è stata posticipata a domenica 14 alle 18. Mercoledì 17 sarà la volta del quarto di finale di coppa Italia con il Montebello e sabato 20 sarà di riposo con il 10-0 a tavolino sul Vercelli.

G.A.