Il Forte all’ultimo sprint. Tante trappole a Grosseto

Nell’ultima giornata di regular season il Porsche Centre Forte dei Marmi difende stasera il punto di vantaggio sul Trissino (che ospiterà domani il Bassano) sulla difficile pista di Grosseto, contro un avversario che, nonostante la vittoria per 4-2 ottenuta dai rossoblu all’andata, in passato ha creato non pochi problemi ai versiliesi.

La squadra di Michele Achilli, reduce della sconfitta per 5-3 di Trissino, occupa la sesta posizione e si prepara, come un anno fa, a dare battaglia nei play off. La rosa a disposizione del tecnico maremmano è, anche dopo l’uscita di Mario Rodriguez, competitiva, con il portiere spagnolo Grimalt, i due argentini rimasti, Saavedra e De Oro (quest’ultimo ex rossoblu) e il tedesco Thiel. Ci sono poi i locali Stefano Paghi e Franchi e il viareggino Matteo Cardella. Sulla propria pista i biancorossi, per i quali si teme un ridimensionamento nella prossima stagione, hanno concesso poco e creato problemi a tutte le avversarie grazie a un gioco molto fisico.

Passando alla squadra di Alessandro Bertolucci c’è in tutti la ferma volontà di ottenere i tre punti che garantirebbero già stasera il primo posto in regular season senza aspettare domani e il risultato della partita dei veneti. Il primato porterebbe con sè la possibilità di disputare in casa tutte le eventuali belle dei play off. La squadra dovrebbe essere al completo dopo che contro il Monza si è rivisto continuativamente in pista, dopo un mese e mezzo, Ambrosio. Il bomber argentino di passaporto italiano spera di festeggiare la conquista della terza stecca d’oro di miglior realizzatore della serie A1 della sua carriera. La chiusura di regular season è fissata per domani quando si giocheranno Trissino-Bassano e Valdagno-Lodi.

Il programma. Stasera in pista Giovinazzo-Sandrigo, Monza-Breganze e Grosseto-Forte. Gia giocata Follonica-Montebello 7-2; Sarzana-Vercelli 10-0 per rinuncia. Il 17 e 20 si giocano i preliminari dei play off, mentre i quarti inizieranno mercoledì 24 aprile.

G.A.